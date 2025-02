Orçamento da União 2025: Um roteiro claro para Viksit Bharat

Kumar Mangalam Birla, presidente do Aditya Birla Group, diz que o orçamento também se concentra na revitalização do setor de eletricidade, particularmente na distribuição de eletricidade e transmissão intraestatal. | Crédito da foto: The Hindu

Os ministros das Finanças enfrentam uma Lei de Equilíbrio Perene ao preparar orçamentos. Eles devem articular a visão política mais ampla do governo, mantendo a disciplina fiscal, uma tarefa tão complexa quanto consistente.

O último orçamento de Nirmala Sitharaman alcança isso com precisão. Ele estabelece um mapa claro de rota para Viksit Bharat, permanecendo firme em seu compromisso com a consolidação fiscal. Em essência, há uma ênfase renovada no consumo com um impulso de milhões de rúpias de ₹ 1 lakh. Uma receita discricionária mais alta fluirá em setores como moradia, carros, bens de consumo e viagens, fornecendo um estímulo de demanda muito necessário.

O governo também manteve seu foco constante na infraestrutura. Um pilar central dessa estratégia é a expansão do modelo de associação público-privada (PPP). O Ministro das Finanças direcionou todos os ministérios relacionados à infraestrutura a identificar três tubos de projeto de ano sob a estrutura de PPP, com os estados incentivados a participar. Para acelerar essa transição, o governo alocou ₹ 1,5 lakh milhões de rúpias em empréstimos de 50 anos sem interesse aos estados por despesas de capital, incentivando -os a se alinhar com as prioridades nacionais de infraestrutura.

A monetização dos ativos continua sendo um mecanismo de financiamento importante. O governo anunciou um segundo plano de monetização de ativos (2025-30), destinado a ₹ 10 lakh crore, significativamente maior que o objetivo de ₹ 6 lakh crore do primeiro plano introduzido em 2021-22. Essa iniciativa destaca a estratégia de administração de reciclar o capital dos ativos públicos existentes para financiar o desenvolvimento de uma nova infraestrutura.

O orçamento também se concentra na revitalização do setor de eletricidade, particularmente na distribuição de eletricidade e transmissão dentro do estado. Os estados que implementam reformas cruciais de discussão permitirão empréstimos adicionais de até 0,5% de seu produto interno bruto (GSDP), o que reforça os incentivos fiscais para aumentar as mudanças estruturais muito necessárias.

Uma mudança notável é a abordagem do modo de missão do governo para a energia nuclear. Com um ambicioso objetivo de energia nuclear de 100 GW até 2047, o orçamento propõe alterar a lei de energia atômica e a lei de responsabilidade civil por danos nucleares, abrindo o setor a uma participação privada mais ampla. Ele também comete rúpias de ₹ 20.000 milhões para a pesquisa e desenvolvimento de pequenos reatores modulares (SMR), que sublinha a importância da inovação indígena na transição energética da Índia.

A aviação também recebe a devida atenção. O esquema UDAN modificado pretende adicionar 120 novos destinos, destinados a 4 milhões de passageiros adicionais durante a próxima década. Enquanto isso, o acesso do setor privado aos dados do portal do primeiro -ministro Gati Shakti deve melhorar o planejamento de infraestrutura, integrando ainda mais o investimento público com a eficiência baseada no mercado.

Por fim, a ambição da Índia de se tornar uma nação desenvolvida depende da qualidade de sua infraestrutura. Esse orçamento deixa claro que o governo de Modi está comprometido em eliminar gargalos, desbloquear capital e acelerar o desenvolvimento. É uma estratégia enraizada no pragmatismo, que prioriza o investimento a longo prazo em populismo de curto prazo e procura estabelecer as fundações para um crescimento sustentado e de alta qualidade.

Kumar Mangalam Birla é presidente, Aditya Birla Group