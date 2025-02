Orçamento de Kerala 2025: o desembolso da educação escolar aumenta em 5%

O desembolso para a educação escolar aumentou no orçamento do estado até 2025-26.

O ministro das Finanças, Kn Balagopal, alocou ₹ 1.083,82 milhões de rúpias para a educação escolar, um aumento de quase 5% de ₹ 1.032,62 milhões de rúpias atribuídas no último exercício financeiro. A alocação em 2023-24 foi de ₹ 1.032,76 milhões de rúpias.

Com o governo democrático da esquerda implementando um plano educacional abrangente para melhorar a excelência acadêmica no novo ano acadêmico, o orçamento atribuiu ₹ 37,8 milhões de rúpias para várias atividades para esse objetivo.

Um programa de treinamento abrangente será implementado para familiarizar os professores com reformas educacionais e novos modelos de aprendizado. O desembolso para o Conselho de Estado de Pesquisa e Treinamento Educacional para esse fim é de ₹ 5 milhões de rúpias.

Uma quantia de ₹ 84,28 milhões de rúpias para o desenvolvimento básico de infraestrutura nas escolas do governo foi alocada e rúpias de ₹ 60 milhões para a construção de novos blocos/quartos com instalações modernas que incluem salas de aula inteligentes e banheiros e banheiros amigáveis ​​para mulheres.

Uma quantia de ₹ 2,8 milhões de rúpias foi alocada para implementar a coloração, um esquema para estudantes de classe III em instituições de ensino público para melhorar suas habilidades matemáticas, em 2.100 salas de aula em 1.400 escolas nos 14 distritos.

Como parte da reforma das bolsas secundárias mais baixas (LSS) e bolsas de estudos secundários superiores (USS) feitos para estudantes de classe IV e Classe VII em escolas públicas, elas se tornaram chamadas de CM-Kid (Bolsa de Bolsa de Inteligência e Diligência do Principal ministro).

Em uma nova iniciativa, ela foi alocada a uma quantia de ₹ 2,8 milhões de rúpias para a renovação e conservação de edifícios do patrimônio do centenário, destacados pelo estilo de arquitetura de Kerala, que pertence ao Departamento de Educação Geral.

Uma quantia de ₹ 340 milhões de rúpias foi alocada como uma participação do estado para o esquema de samagra shiksha patrocinado pelo centro, como no ano passado. A atribuição da infraestrutura e tecnologia de Kerala para a educação também permanece inalterada em ₹ 38,5 milhões de rúpias. A alocação para o esquema de refeição de meio dia aumentou para ₹ 402,14 milhões de rúpias de ₹ 382,14 milhões de rúpias no ano passado.

O desembolso para atividades de desenvolvimento no setor de ensino médio é de ₹ 74,86 milhões de rúpias.