O líder de Kerala da oposição VD Satheesan na sexta-feira (7 de fevereiro de 2025) descreveu o orçamento de Kerala 2025-26 a “construção falsa e cruel que soou ressonadamente e não tinha promessa para o Estado”

Ele disse que o orçamento “exacerbou” a crise do custo de vida para o povo da classe trabalhadora, propondo um aumento “irracionalmente alto” de 50% no imposto sobre a terra. O Sr. Satheesan exigiu que o governo voltasse ao aumento ou preparado para intensa agitação nas ruas.

Em uma entrevista coletiva, Sateheesan disse que o orçamento era “um documento inconseqüente e bordado cheio de falsas reivindicações e hipérbole”.

Ele disse que o orçamento não estava relacionado à vida pública porque os cofres do governo foram secos devido a anos de má administração fiscal e administração tributária.

Consequentemente, o Sr. Satheesan disse que o governo reduziu drasticamente os fundos orçamentários de 2024-25 por meio de uma Sub -ptia da Ordem Executiva e ilegal para evitar as tarefas aprovadas pela Assembléia Legislativa.

Satheesan disse que o “fundo do plano clandestino cortado” interrompeu as bolsas de estudos minoritárias, os esquemas de bem -estar da tribo da casta/tribo programados e o esquema de missão do flagship da Frente Democrática (LDF) para libertar Kerala de Kerala De a falta de moradia.

“Por um lado, no orçamento anterior, o LDF alocou ₹ 500 milhões de rúpias para o projeto da Missão Life. Em retrospecto, foi um mero bombardeio. O governo usou apenas 24% da alocação muito traduzida porque seus cofres estavam muito vazios ”, afirmou.

O Sr. Satheesan disse que o rangido de fundos havia dificultado as obras cívicas. O governo lhe devia contratados de rúpias de rúpias para projetos já executados. Ele negou as organizações locais por parte da renda do estado.

Ele disse que os fornecedores pararam de fornecer Supplyco, a Agência de Intervenção do Mercado do Estado responsável por mitigar a inflação do vendedor. O governo devia aos fornecedores aproximadamente ₹ 700 milhões de rúpias, incluindo os agricultores de arroz.

“O Ministro das Finanças, Kn Balagopal, mostrou uma patente de respeito pela inteligência pública, atribuindo rúpias de ₹ 200 milhões para a Supplyco. O valor mal cobriu a dívida da agência. O ministro deve explicar onde a Supplyco aumentaria o capital de giro para o próximo promotor ”, perguntou.

O Sr. Satheesan pintou uma imagem sombria da situação fiscal do estado. Os principais planos de seguro médico do governo, Karunya (para civis) e Medisep (para funcionários do governo), porque o governo do estado e os hospitais privados são quantias importantes de dinheiro. “Os hospitais estão cada vez mais relutantes em homenagear os esquemas de seguros, deixando os lakhs dos pacientes na estaca”, acrescentou.

Satheesan disse que a missão Jal Jeevan, um esquema para fornecer água potável às casas rurais, haviam parado. “O governo devia dívidas pendentes de contratantes. Ele acrescentou que o centro havia mantido sua parte porque o estado não estava disposto a honrar seu compromisso financeiro com o esquema ambicioso.

Satheesan disse que Balagopal “construiu” os funcionários do estado, afirmando que o acúmulo de tarefas se refletiria em suas respectivas contas de fundos de previsão “em algum momento do futuro”.

‘Figuras enganosas’

Ele disse que Balagopal tentou puxar lã nos olhos do público, reivindicando um aumento considerável na renda do estado. “Eu havia feito uma comparação enganosa entre a renda atual e os recebimentos da era da diminuição da Covid, quando a vida e o comércio chegaram a um ponto morto. Ele acrescentou que recorreu a um malabarismo enganosamente inteligente de figuras financeiras para enganar o público.

O Sr. Satheesan disse que a receita tributária no estado perfurou a questão de por que Kerala, um estado de consumo, não se beneficiou do regime GST.

O Sr. Satheesan disse que o Conselho de Investimentos de Infraestrutura de Kerala (KIIFB), um veículo de propósito especial criado pelo governo anterior da LDF, havia se tornado uma pedra de fábrica em torno do pescoço do estado.

O Sr. Satheesan disse que, apesar das bandeiras vermelhas de alerta levantadas pela oposição, o KIIFB fez considerável empréstimos não -orgulhosos do mercado financeiro aberto, aparentemente para o desenvolvimento da infraestrutura, com o estado como fiador.

Ele disse que o LDF isolou o KIIFB do escrutínio legislativo e orçamentário. A organização investiu em projetos que não geram e “mandíbula” sem nenhuma consulta.

“Conforme avisado, os empréstimos maciços e imprudentes do KIIFB aumentaram significativamente a carga da dívida de Kerala. O governo não pôde impedir que o KIIFB imerja em uma crise financeira, apoiando -o com o Fundo Consolidado do Estado (principalmente devido à cessação de combustível e imposto motorizado). O LDF quer que o público peça ao projeto as falhas do elefante branco, aumentando o imposto sobre a terra e considerando uma proposta de impor um preço às estradas ”, acrescentou.

Satheesan disse que o orçamento não abordou questões demográficas prementes, incluindo a queda na taxa de natalidade e o êxodo de jovens talentos para países estrangeiros.

“O orçamento é o documento de responsabilidade do governo, adeus e renúncia do governo da LDF para empurrar o estado com o estado por meio de nove anos de Missule”, acrescentou.