Orçamento dos sindicatos comerciais da União ‘Anti-Pública, Anti-Laboratória, Anti-Agradicultores’

Ao qualificar o orçamento da União como “Membros anti-Públicos, Anti-Labor e Anti-Agricultura”, na segunda-feira, os membros da União iniciaram cópias do documento enquanto organizam um protesto em Tirunelveli.

O Secretário do Distrito de Citu, R. Murugan, que inaugurou a agitação realizada em Vannarpet, disse que o governo liderado por Narendra Modi, que estava interessado em implementar as leis trabalhistas ‘pró-corporativas’, lançou anúncios semelhantes no Orçamento para nutrir mais os super ricos. Embora as empresas do setor público tenham sido sistematicamente privatizadas, apesar da intensa resistência dos sindicatos, o investimento estrangeiro 100% direto no setor de seguros havia sido permitido no orçamento.

“Ao mesmo tempo, não há anúncio no orçamento para reviver o antigo plano de pensão, os salários mínimos, o aumento do fundo de previsão dos funcionários, o preço mínimo de suporte para produtos agrícolas etc. O orçamento propõe reduzir ainda mais os subsídios a fertilizantes. Portanto, esse orçamento tornará ainda mais o ônus financeiro ao público ”, disse Murugan.

O secretário organizador da LPF A. Dharman presidiu a agitação em que os transportadores do escritório da CITU, AITUC, HMS, AICCTU e LPF participaram.