Orçamento um atento para influenciar a classe média, diz Harathur K. Radhakrishnan Deputy

K. Radhakrishnan, deputado, descreveu o orçamento como decepcionante e discriminatório. Ele disse que o orçamento apresentado pelo Ministro das Finanças da União, Nirmala Sitharaman, negligenciou a grande maioria dos índios. “Este é um orçamento para uma pequena seção”, disse ele.

Radhakrishnan disse que o orçamento não propôs nada para resolver o problema do desemprego ou melhorar as necessidades básicas da grande maioria da população.

Ele disse que o orçamento foi uma tentativa de influenciar a classe média, que inclui uma pequena seção da população. “O orçamento não propôs nada para resolver os problemas dos agricultores”, disse ele.

O orçamento enfatizou que o centro continuaria ignorando Kerala e suas demandas, disse ele. “Todos os parlamentares de Kerala, exceto Suresh Gopi, do BJP, haviam solicitado repetidamente um pacote especial para o estado. Mas o orçamento ignorou totalmente essa demanda genuína ”, disse Radhakrishnan.

O vice de Aathur disse que o orçamento também ignorou o porto de Wayanad, Vizhinjam, bem como o crescente problema do conflito homem-animal. “O orçamento virou de olho no setor agrícola de Aathur. Nossas demandas, como o pacote agrícola, o circuito turístico e o turismo da vila, foram ignoradas ”, afirmou.

Radhakrishnan culpou o Centro por ser partidário em direção a Bihar com um olho nas eleições estaduais. “Bihar encontrou uma menção no discurso do orçamento seis vezes. Da mesma forma, a classe média é estragada com um olho nas eleições de Délhi ”, disse ele.

“Não há nada no orçamento para acabar com a desigualdade ou aliviar a pobreza ou abordar questões como desemprego e arroz de preços. Protmo contra o orçamento para ignorar as comunidades SC/ST ”, afirmou.