Ordem do FIV de Trump: os democratas alegam ‘truque de relações públicas’ como grupos anti-aborto são errados

Os legisladores democratas estão denunciando a recente ordem do presidente Donald Trump sobre a fertilização in vitro como nada mais do que um “truque de relações públicas”, enquanto os grupos anti -aborto são errados sobre um movimento que segue a promessa de campanha de Trump de divulgar o procedimento.

Trump emitiu uma ordem executiva na terça -feira que ordenou que o presidente da política doméstica forneça uma lista de recomendações de políticas sobre a proteção do acesso ao IVFC e a redução “agressiva” dos custos de bolso e do plano de saúde para o procedimento.

Os democratas pediram que ele fizesse mais, talvez procurando chamar sua lanterna.

“Se você realmente tomar medidas reais para alcançar sua própria campanha promessa de libertar a fertilização in vitro para todos, existe uma maneira simples de provar isso: você pode chamar os republicanos do Senado que imediatamente apoiam meu imediato Direito à lei de fertilização in vitro Isso exigiria planos de seguro para cobrir a fertilização in vitro ”, disse o senador Tammy Duckworth (D-Bill.) Em comunicado.

“Caso contrário, tudo é apenas o serviço de lábios de um mentiroso conhecido.”

Duckworth trabalha há muito tempo para criar salvaguardas para o tratamento que ele usou para conceber suas duas filhas depois de combater a infertilidade por mais de uma década. O senador de Illinois reintroduziu o Direito à lei de fertilização in vitro No ano passado, junto com o Sens. Corey Booker (NJ) e Patty Murray (Wash). Ele procurou criar um direito legal para os americanos acessarem a fertilização in vitro e outros tratamentos de fertilidade.

Os republicanos do Senado novamente bloquearam o projeto, qualificando -o como um truque do ano eleitoral pelos democratas e alguns ofereceram legislação alternativa. Um projeto de lei do senador da Flórida, Rick Scott, procurou expandir as contas de poupança de saúde para facilitar as pessoas para economizar fundos para a fertilização in vitro.

Murray também criticou publicamente Trump por sua ordem de FIV, que chamou um gesto vazio.

“Vamos ficar claros: esse truque de relações públicas não faz nada para expandir o acesso à fertilização in vitro. Os republicanos criaram esse desastre quando anulados pelo ROE e bloquearam a legislação várias vezes que tornariam a atenção da fertilização in vitro mais acessível e acessível para as famílias. Dê -me um tempo “, escreveu ele em uma publicação na plataforma de redes sociais DESCONHECIDO.

Os membros da Caucus da liberdade reprodutiva do Congresso argumentaram na quarta -feira que Trump poderia ter demonstrado melhor seu compromisso com os tratamentos de fertilidade, ordenando agências federais que expandam a cobertura de fertilização in vitro para funcionários, veteranos ou membros do serviço. Ele também poderia ter demonstrado seu compromisso de instar o presidente da Câmara dos Deputados, Mike Johnson, e o então líder da maioria, Chuck Schumer. Uma declaração Lançado por Coucus Co -Chants.

“Donald Trump não toma a proteção do direito das pessoas de construir suas famílias em seus termos”, escreveram a representante Diana Degette (D-Colo) e Ayanna Pressley (D-Mass). “A inação de ontem não muda isso.”

Mas os defensores anti -aborto que são contra a fertilização in vitro argumentaram que Trump fez o oposto: se afastar do amplo acesso ao procedimento.

Durante a fertilização in vitro, os médicos fertilizam um ovo de esperma em um laboratório para criar um embrião humano, que é então inserido no útero da mãe. Os médicos geralmente recuperam vários ovos do ovário em preparação para a fertilização in vitro e fertilizam vários ovos ao mesmo tempo, criando múltiplos embriões, para aumentar as chances de uma transferência resultará em uma gravidez.

Os embriões que nunca são usados ​​são armazenados, doados ou destruídos.

Alguns defensores anti -aborto, que acreditam que a vida começa na concepção, se opõem à fertilização in vitro porque o processo pode implicar a destruição de embriões não utilizados.

O líder do aluno para a vida da América, Kristan Hawkins, alertou Trump por sua ordem de fertilização in vitro antes de assinar.

“Há rumores de que o presidente Trump está se preparando para liberar algo sobre o financiamento da fertilização in vitro … por favor, segure e estude a indústria de fertilização in vitro, que é perturbadora, pois ele se prepara em famílias desesperadas, mata os seres humanos no estágio embrionário e promove a eugenia”, ele escreveu em Uma publicação Em x na terça -feira.

Lila Rose, presidente do grupo de defesa de ação ao vivo pró-vida, também discordou da ordem de Trump, argumentando que o tratamento da IVFR “não é pró-vida” em uma publicação sobre DESCONHECIDO.

A liderança de um grupo anti-aborto, Susan B. Anthony Pro-Life America, teve uma resposta mais medida à ordem de Trump, admoestando a destruição de embriões enquanto pediu ao seu governo que fizesse mais.

“O SBA pró-vida da América não se opõe aos tratamentos éticos de fertilidade combinados com fortes padrões de segurança médica que ajudam casais a lutar com a infertilidade”, um declaração Emitido na terça -feira, diz. “Também acreditamos que os embriões humanos não devem ser destruídos. Os praticantes desonestos que mudam de embriões humanos não seguem os padrões básicos de segurança ou destruem negligentemente os embriões humanos desejados pelos casais devem levar em consideração qualquer papel federal no tratamento da fertilidade.

O grupo também disse que o governo espera considerar pelo menos precauções de saúde e segurança para casais que tentam conceber e para embriões ao preparar recomendações de acessibilidade solicitadas pelo pedido.

