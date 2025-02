Ordem do Tribunal Superior de Madras para lançar o templo Open Droupadi Amã para Corto Público

O Tribunal Superior de Madras na quinta -feira (20 de fevereiro de 2025) permitiu o culto público no templo de Dharmarja Drugupadi Amã, na vila de Melopathi, no distrito de Villupuram, deixando claro que a polícia poderia lançar a lei se alguém impedisse alguém da casta programada ( Sc) entra no templo.

O juiz GK Illanthiraiyan aprovou a ordem de se livrar de dois pedidos judiciais apresentados pelos residentes locais G. Gandhi e S. Raji em julho de 2023 para cancelar um pedido aprovado pelo Diretor da Divisão de Receita de Villupuram (RDO) em 7 de junho de 2023, para fechar o Templo indefinidamente nos confrontos de castas.

Ao aprovar as ordens provisórias dos dois pedidos judiciais, argumentados pelo principal advogado G. Karthikeyan e K. Balu, o juiz N. Anand Venkatesh teve em 18 de março de 2024, permitiu que a conduta do Padre da Reprodução Diária fosse indicada pelo hindu Religioso e Departamento de Doações (RH e CE).

Desde o colecionador de Villupuram, assim como o superintendente da polícia, disse ao tribunal que não seria aconselhável a conclusão das pesquisas.

Quando os pedidos foram incluídos na audiência na quinta -feira após quase um ano, o juiz Ilanthiraiyan queria saber qual era o estado atual. O zagueiro do governo (lado criminoso) KMD Muhilan disse que o padre só realizava 6 às 7 da manhã todos os dias e que o culto público ainda não era permitido.

Ele disse que a situação na vila continuou sendo volátil e que havia possibilidades de confrontos de castas se fosse permitido o culto público. Por outro lado, disse Karthikeyan, os moradores locais não ficaram satisfeitos com a prisão do culto público por mais de 20 meses.

O principal advogado também declarou que ninguém poderia evitar entrar no templo com base na casta e que a ação criminal poderia começar contra aqueles que evitam a referida entrada. Depois de registrar sua apresentação, o juiz instruiu os departamentos de renda, recursos humanos e CE e os departamentos de polícia para reabrir o templo para o culto público.

Quando um dos conselhos insistiu em fornecer proteção policial para o culto público, o juiz rejeitou o pedido. “O que é tudo isso? A polícia pode continuar dando proteção à adoração em qualquer outro templo? Você vai ao templo por adorar a Deus ou criar problemas? O juiz perguntou.