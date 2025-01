Organizações policiais criticam os indultos de Trump em 6 de janeiro: “Mensagem perigosa”

As organizações responsáveis ​​pela aplicação da lei criticaram os amplos perdões concedidos pelo presidente Trump aos manifestantes de 6 de janeiro.

A Associação Internacional de Chefes de Polícia e a Ordem Fraternal da Polícia, o maior sindicato policial dos Estados Unidos, disse em um comunicado declaração conjunta que estão “desanimados” com os recentes indultos das administrações Biden e Trump “a indivíduos condenados por matar ou agredir agentes da lei”.

“Quando os autores de crimes, especialmente crimes graves, não são totalmente responsabilizados, envia-se uma mensagem perigosa de que as consequências do ataque às autoridades policiais não são graves, o que poderia encorajar outros a cometer actos de violência semelhantes”, lê-se na declaração conjunta.

A IACP e a FOP não nomearam especificamente os indultos de 6 de janeiro, mas a Associação Nacional de Organizações Policiais o fez num relatório separado. declaraçãodizendo que “aqueles que cometem ataques violentos contra policiais não deveriam se beneficiar de perdão”.

No seu primeiro dia no cargo, Trump perdoou quase todos os réus de 6 de janeiro, a quem se refere como “reféns”, afetando cerca de 1.500 pessoas acusadas em conexão com o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio de 2021. Alguns deles foram condenados. a anos de prisão por atacar as autoridades naquele dia.

A ação de Trump, especialmente quando se trata de perdoar aqueles que atacaram a Polícia do Capitólio, provocou reações violentas de ambos os lados do Capitólio. Mas Trump defendeu indultos em massa, rejeitando a sugestão de que não apoia a aplicação da lei.

Questionado na terça-feira por que uma pessoa que usou uma arma de choque contra um policial durante o motim merecia ser perdoado, Trump disse: “Não sei, foi um perdão? Porque estamos pensando em comutações e indultos”.

E quando questionado na segunda-feira se alguém que agrediu as autoridades durante o motim de 6 de janeiro deveria ser punido, Trump disse que “já está na prisão há muito tempo”.

A Ordem Fraterna da Polícia e a Associação Nacional das Organizações Policiais notavelmente endossado Trump para a Casa Branca.

