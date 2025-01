Organizadores e jogadores se preparam para brigas de galos em meio a intensas batidas policiais

Enquanto a polícia faz o possível para conter as brigas de galos nos antigos distritos de Krishna e West Godavari, realizando incursões e destruindo arenas de luta, os organizadores do esporte sangrento esperam que as lutas ocorram sem problemas durante Sankranti este ano.

Os organizadores foram vistos montando tendas perto das arenas de briga de galos e organizando apostas e outros jogos durante os três dias de festividades de Sankranti, que começam na segunda-feira, 13 de janeiro.

“O que é Pandelú? (brigas de galos) são parte integrante das festividades Sankranti em nossas aldeias. Fazemos brigas de galos sem amarrar facas nos pássaros. Gostamos do jogo em família”, diz um estudante, P. Lahari, da aldeia de Punadipadu, no distrito de Krishna.

Enquanto isso, apostadores eram vistos treinando os galos e realizando brigas nos campos. Os organizadores até convidaram celebridades, líderes locais e outros para assistir às brigas de galos.

No entanto, a polícia alertou que seriam tomadas medidas severas contra qualquer pessoa que praticasse brigas de galos, violando as ordens do Tribunal Superior.

“Realizamos programas de conscientização, fizemos anúncios de tam-tam e explicamos as consequências legais da realização de brigas de galos”, disse o superintendente de polícia do distrito de Krishna, R. Gangadhar Rao.

“Danificamos estádios em Pedavegi, Jangareddygudem, Kaikalur e outros locais no distrito de Eluru. A vigilância foi intensificada para evitar brigas de galos”, disse o superintendente da polícia do distrito de Eluru, K. Pratap Shiva Kishore.