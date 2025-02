Orgulhoso! Cidadão indonésio Rino Donosepotro obteve um título honorário do rei Carlos III

Yakarta, vivo – Raja Charles III concedeu o título de oficial honorário da mais excelente ordem do Império Britânico (OBE) ao Rino ‘Donny’ Donosepotro por seu importante papel no progresso das relações bilaterais e da cooperação comercial entre a Inglaterra e a Indonésia e a Grã -Bretanha e eles Veja -a.

Este prêmio também é uma forma de reconhecimento do papel de Donny de realizar várias tarefas na Câmara de Comércio Britânica da Indonésia (Britcam Indonésia), investimentos internacionais britânicos e seu trabalho no desenvolvimento de desempenho permanente, como o líder do banco internacional britânico no The Bank no The Região da ASEAN, incluindo a Indonésia. Mova para as informações completas, vamos lá!

Donny tem experiência em ocupar vários cargos de liderança em sete países, onde o Standard Chartered opera e atualmente ocupa o cargo de CEO Cluster, Indonésia e os mercados da ASEAN. Ele foi a primeira e única pessoa indonésia que serviu como CEO da Standard Chartered, um banco que foi estabelecido por 162 anos na Indonésia.

Sob sua liderança, Donny trouxe a Standard Chartered como uma instituição financeira britânica

Liderando na Indonésia, com uma posição mais alta no campo das finanças sustentáveis. Donny também é o primeiro cidadão indonésio a dirigir o Britcham Indonesio, a instituição britânica da Câmara de Comércio que foi estabelecida há mais de 45 anos.

Em seu papel, ele se concentrou na transformação organizacional e no aumento da atividade de Britcham na promoção do comércio e do investimento entre a Grã -Bretanha e a Indonésia. A experiência de Donny também foi reconhecida em seu papel como consultor do Investimento Internacional Britânico (BII), a British Development Institution (Instituição de Desenvolvimento Financeiro), que se concentra no aumento do investimento em impacto e sustentável na ASEAN e na Indonésia.

Através de sua posição no ASEAN Business Council UK, Donny ocupou um papel importante nos esforços para envolver o setor privado em cooperação entre a Grã -Bretanha e a ASEAN. Isso é considerado crucial para fortalecer a posição britânica como um novo parceiro de diálogo da ASEAN.

Como presidente da Britcham Indonesio, o dinamismo, o comprometimento, a experiência e a credibilidade de Donny melhorou a posição e o escopo da comunidade empresarial britânica na Indonésia. O governo britânico aprecia muito esse importante trabalho para promover relacionamentos mais fortes para incentivar o crescimento econômico e o bem -estar.

O CEO Cluster, Indonésia e os mercados da ASEAN, Standard Chartered, Donny Donosepotro disse estar agradecido pelo título honorário obtido.

“Sou muito grato por essa extraordinária honra do nobre rei Carlos III. Esse reconhecimento é a evidência de esforços coletivos e a alta dedicação de meus colegas em Standard Chartered, outros membros da Britcam e de nossos parceiros comerciais, que jogaram um importante Papel no fortalecimento das relações econômicas e de investimento entre o Reino Unido, ASEAN e Indonésia. Donny disse em seu comunicado, citado na segunda -feira, 17 de fevereiro de 2025.

“Nesta situação global dinâmica, o espírito de colaboração e entendimento mútuo é muito necessário, e eu

Na esperança de promover nosso objetivo comum de promover o desenvolvimento sustentável e criar um impacto significativo nas relações comerciais e de investimento entre o Reino Unido e a região da ASEAN nos próximos anos “, acrescentou.