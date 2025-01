Oriente Médio, Israel: “Cessar-fogo efetivo a partir das 10h15”. Hamas: Gonen, Damari e Steinbrecher estão livres hoje

10h14

Israel anunciou que a trégua com o Hamas entraria em vigor às 11h15, horário local (10h15, na Itália). O anúncio do início da trégua veio do gabinete do primeiro-ministro israelita, Benyamin Netanyahu, quase três horas depois do inicialmente previsto (8h30, hora local, 7h30 em Itália). Minutos antes, o gabinete de Netanyahu confirmou ter recebido uma “lista de reféns” que o Hamas divulgará no domingo, nos termos do acordo de cessar-fogo. Netanyahu solicitou a lista para poder começar a implementar o acordo negociado com a ajuda do Catar, dos Estados Unidos e do Egito.