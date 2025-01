Oriente Médio: Israel lança Operação Muro de Ferro na Cisjordânia

“As IDF, o Shin Bet e a Polícia de Israel fizeram-no por recomendação do Gabinete de Segurança Política uma operação militar lançada hoje – chamada Muralha de Ferroo – grande e significativo para a luta contra o terrorismo em Jenin. Este é mais um passo para alcançar o objectivo que nos propusemos: reforçar a segurança na Judeia e Samaria (Cisjordânia). Estamos a agir de forma sistemática e decisiva contra o eixo iraniano onde quer que ele se estenda: em Gaza, no Líbano, na Síria, no Iémen, na Judeia e na Samaria. E não termina aqui.” Disse o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. De acordo com o Ministério da Saúde palestino, duas pessoas foram mortas e 25 feridas pelas forças de segurança israelenses desde o início da operação antiterrorista em Jenin.

O Hamas apela aos palestinos na Cisjordânia para que intensifiquem a luta contra Israel em resposta à ofensiva militar das FDI na cidade de Jenin. O Hamas afirma isso numa nota. Também ontem à noite, a organização fundamentalista lançou um apelo “para uma escalada na Cisjordânia em todas as suas formas para lidar com os colonos e o terrorismo israelita”.

Quatro mulheres israelenses serão libertadas no sábado como parte de uma troca de prisioneiros com Israel: O Hamas deixou isso claro. “Quatro prisioneiras israelenses” serão libertadas no sábado “em troca” de um segundo grupo de prisioneiros palestinos, disse à AFP Taher al-Nunu, oficial do Hamas.

A Autoridade Nacional Palestina (AP) acusa Trump de incitar “colonos extremistas” israelenses à violência contra os palestinos ao suspender as sanções contra os colonos israelenses na Cisjordânia ocupada. “O levantamento das sanções contra os colonos extremistas irá encorajá-los a cometer mais crimes contra o nosso povo”, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros palestiniano num comunicado, recordando os recentes ataques de colonos israelitas na Cisjordânia que feriram 21 pessoas.

A investigação inicial das FDI sobre o ataque, que começou ontem à noite por colonos em duas aldeias palestinas na Cisjordânia, diz que dezenas de agressores estiveram envolvidos e que tropas também foram atacadas. “Dezenas de civis israelenses, alguns deles mascarados, chegaram à área de al-Funduq à noite, incendiaram propriedades e causaram danos”. A IDF afirma que soldados e policiais foram enviados ao local após receber o relatório. Os agressores envolvidos no ataque em al-Funduq e na aldeia adjacente de Jinsafut “atiraram pedras e atacaram as forças de segurança”, disse o exército. Imagens transmitidas pela emissora pública Kan mostram colonos mascarados incendiando carros. A filmagem também mostra eles tentando entrar nas casas e atirando pedras.

