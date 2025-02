Às 7h30, o italiano foi lançado pelo Hamas pelo Hamas. Isso é Ofereça Calderon54 anos, o primeiro a ser libertado. Ele foi acompanhado por uma reunião com Rosa Cross. Em seguida será Keith Siegel, 65 anos e Yarden Bibas, 35 anos. Eles devem ser lançados por dois lugares diferentes na banda Gaza.

Então Yarden BibasO pai de ambos os filhos ainda prisioneiros, que não há notícias, foi criado no palco pelo Hamas Khan Youunis. Os milicistas lhe deram uma “carta de libertação” escrita em hebraico. Cercado por membros da organização foi acompanhado por um comboio da Cruz Vermelha.

Os reféns do Yarden Bibas e da oferta Calderon foram entregues pela Cruz Vermelha das IDF no cinto de Gaza.

Keith SiegelO refém americano israelense será libertado em uma cena cuidadosamente preparada, atrás do belo mar do porto em Gaza, com fotografias dos líderes do Hamas mortos durante a guerra e a escrita no “sionismo” hebraico.

Estão cheios ao palco estão sensores de organizações terroristas, com militantes em veículos armados com rifles americanos e israelenses removidos do exército, com um rosto coberto, no mesmo treinamento de 7 de outubro de 2023 nas ruas ao sul de Israel.

Ao mesmo tempo, o Serviço Prisional israelense está se preparando para a emissão de 183 prisioneiros de segurança palestinos, como esperado para trocar.

“O governo de Israel inclui dois reféns que retornaram. Suas famílias foram informadas de que se juntaram à nossa força. O governo, juntamente com todas as autoridades relevantes, os acompanha e suas famílias.

O governo israelense está determinado a trazer todos os reféns e sentir falta de casa.

“Vou me retirar da mão perversa e libertá -lo da mão de Violent” (Jeremiah, capítulo 15, versículo 21). O escritório do primeiro -ministro Benyamin Netanyahu a escreve em uma nota oficial.

