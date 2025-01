Os 5 carros mais caros do mundo no início de 2025

Jacarta – A indústria automobilística apresenta sempre inovações extraordinárias em termos de design, tecnologia e luxo. Já em 2025, vários carros estarão entre os veículos mais caros do mundo.

Aqui estão cinco deles, os resultados resumidos da VIVA Automotive para domingo, 12 de janeiro de 2025:

1. Cauda dobrável Rolls-Royce

 Rolls-Royce La Rose Noire Droptail Foto: www.rolls-roycemotorcars.com

O Rolls-Royce Droptail está no topo da lista dos carros mais caros do mundo, com um preço de mais de US$ 30 milhões ou cerca de IDR 466,5 bilhões. Apenas quatro unidades deste carro foram produzidas. Os dois modelos apresentados são La Rose Noire e Amethyst. Equipado com um motor V12 biturbo de 6,75 litros e 593 cavalos de potência, o Droptail pode ir de 0 a 100 km/h em apenas 4,9 segundos.

2. Cauda de barco Rolls-Royce

 VIVA Otomotif: cauda de barco Rolls-Royce

A segunda posição é ocupada pelo Rolls-Royce Boat Tail, que custa cerca de US$ 28 milhões ou Rs 435,4 bilhões. Apenas três unidades deste carro de luxo foram produzidas e oferece um design elegante e características premium típicas da Rolls-Royce. O Boat Tail está equipado com um motor V12 turboalimentado que permite aceleração de 0 a 100 km/h em 5,8 segundos.

3. Bugatti, o carro preto

 VIVA Otomotif: Bugatti, o carro preto

O Bugatti La Voiture Noire, que significa “carro preto” em francês, custa cerca de US$ 12,8 milhões ou IDR 199 bilhões. Este carro é uma homenagem ao clássico Bugatti Type 57SC e só existe uma unidade no mundo. Com o seu potente motor W16 quad-turbo, o La Voiture Noire reflete a combinação perfeita entre design e desempenho.

4. Bugatti Centodieci

O Bugatti Centodieci é vendido por US$ 9 milhões ou cerca de Rs 143 bilhões. Este carro é uma edição limitada com apenas 10 unidades produzidas. Lançado para comemorar o 110º aniversário da Bugatti, o Centodieci é inspirado no modelo EB 110 e usa o mesmo motor W16 quad-turbo do Chiron.

5. Pagani Huayra Codalunga

O Pagani Huayra Codalunga custa US$ 7,4 milhões ou cerca de Rs 115,1 bilhões. Este carro foi inspirado no design de um carro de corrida clássico com cauda longa e apenas cinco unidades foram fabricadas. Com motor V12 turboalimentado que produz 840 cv, o Codalunga impressiona não só pelo desempenho, mas também pela estética única.