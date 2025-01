Os 5 maiores movimentos de Trump na imigração até agora

O presidente Trump emitiu um grande número de ações de imigração nesta semana, assinando uma série de ordens destinadas à fronteira e aumentando a aplicação.

Enquanto Trump se prometeu abordar a imigração ilegal, muitas de suas ações foram para estradas legais de longa duração.

“Como comandante em chefe, não tenho uma responsabilidade maior de defender nosso país com ameaças e invasões, e é exatamente isso que vou fazer”, disse ele em seu discurso inaugural.

Os defensores da imigração descrevem ações como outro exemplo da crueldade de Trump, atacando pessoas vulneráveis, causando mais distúrbios na fronteira de uma maneira que não fará com que os americanos sejam mais seguros.

Aqui está uma olhada nos cinco maiores movimentos de Trump em imigração durante sua primeira semana no cargo:

Cidadania da lei de nascimento

Trump assinou uma ordem no primeiro dia para encerrar a cidadania da lei de nascimento para crianças nascidas nos Estados Unidos para muitos pais não cidadãos.

É uma medida que neutraliza diretamente a Constituição, que dá cidadania a qualquer pessoa nascida no território dos Estados Unidos, independentemente do estado de seus pais.

A ordem gerou algumas das primeiras demandas e vitórias legais contra o governo Trump.

Vinte -um estados liderados por diferentes democratas processaram a ordem, bem como grupos, incluindo a União Americana de Liberdades Civis. E uma faixa de quatro grupos liderada por Washington marcou uma ordem judicial temporária que bloqueou a ordem durante as próximas duas semanas.

“Estou no banco há mais de quatro décadas. Não me lembro de outro caso em que a pergunta apresentada é tão clara quanto essa. Esta é uma ordem flagrantemente inconstitucional ”, disse o juiz do Tribunal Distrital dos Estados Unidos, John Couphenour, nomeado por Reagan, durante a audiência.

A ordem era mais ampla do que apenas atacar os filhos daqueles que podem não estar legalmente no país. Qualquer um foi aplicado aos EUA em um visto não -imigrante, um status que também inclui aqueles que estão em vistos de trabalho, levantando inúmeras perguntas sobre como os filhos daqueles presentes legalmente seriam vistos sob a lei dos EUA.

Programa de refugiados suspensos

Outra ordem de Trump prendeu o Programa de Refugiados dos EUA, deixando o programa em revisão por três meses.

A ordem exige que os departamentos de segurança nacional e estaduais emitam um relatório dentro dos 90 dias detalhando se é de interesse para o país retomar a admissão de refugiados.

Os Secretários de Estado e Segurança Nacional apresentarão um relatório a cada 90 dias até que seja descoberto que é apropriado retomar as admissões de refugiados, de acordo com a ordem. Até então, as admissões de refugiados permanecerão suspensas.

Embora a ordem não entrasse em vigor até segunda -feira, ambas as agências imediatamente reduziram suas operações de refugiados.

O Departamento de Estado suspendeu os vôos de refugiados, dizendo que estava “coordenando com os parceiros implementados para suspender as chegadas de refugiados aos Estados Unidos e interromper as atividades de processamento”.

E um email revisado pela colina que foi enviado a funcionários que processam casos de refugiados em serviços de cidadania e imigração americanos também abordaram que eles não “tomaram decisões finais (aprovação, fechamento de negação) em qualquer solicitação de refugiados”.

“O programa de refugiados não é apenas uma linha de vida humanitária através da qual os Estados Unidos demonstraram liderança global. Representa o padrão -ouro das rotas legais de imigração em termos de detecção de segurança, coordenação da comunidade e benefício econômico mútuo “, disse Krish O’Mara Vignarajah, presidente e CEO da Global Refuge, que ajuda a redefuncionar os refugiados, em uma declaração quando a ordem foi anunciado pela primeira vez.

Desativando o aplicativo CBP One

Depois que Trump assumiu o cargo, os costumes dos Estados Unidos e a Patrulha da Fronteira suspenderam o pedido do CBP One, cancelando todos os compromissos pendentes feitos por migrantes sem vistos que procuraram entrar nos Estados Unidos através de portos de entrada legal.

O CBP One foi um componente -chave dos esforços do governo Biden para canalizar os migrantes por meio de estradas legais para buscar refúgio nos Estados Unidos, que eles também usavam para trazer um processo mais ordenado na fronteira.

Desativando o aplicativo que permaneceu no limbo, aqueles que estão esperando há meses apenas para conseguir uma consulta.

Ele também causou críticas aos defensores da imigração que disseram que o governo Trump estava apontando para aqueles que tentaram vir aos Estados Unidos por meio de canais legais.

O governo Trump nesta semana também fechou o portal de mobilidade segura, outra iniciativa do governo Biden que estabeleceu escritórios na América Latina para ajudar os imigrantes a encontrar rotas legais para os Estados Unidos e impedi -los de migrar ilegalmente.

Militarize a fronteira

Trump assinou uma série de ordens que dirigiram uma maior presença militar na fronteira sul.

Ele assinouUma proclamaçãoNa segunda -feira à noite, ele declarou uma emergência nacional na fronteira, uma medida que mobilizará recursos adicionais para a região.

A declaração permitirá que o governo Trump implante forças e recursos do Pentágono para ajudar a concluir a construção do muro da fronteira e também permitirá a vigilância da fronteira, incluindo o uso de sistemas de ar não aprimorados.

Trump também assinou uma ordem executiva que direcionou ao norte do comando dos Estados Unidos para escrever planos operacionais detalhados para a fronteira. Essa diretiva veio em uma ordem que declarou uma “invasão” lá.

O Pentágono está enviando cerca de 1.000 soldados do Exército e 500 fuzileiros navais para a fronteira, com base em uma prática existente de confiar nas tropas para apoiar os agentes de imigração existentes.

Mas o aceno da Casa Branca ao potencial de que mais tropas fazem perguntas sobre se a presença militar na fronteira poderia eventualmente violar a lei de comitatus Posse, que impede que as tropas cumpram deveres domésticos de aplicação da lei.

Além dos possíveis problemas legais, os defensores da imigração também estão preocupados em ter tropas armadas muito próximas dos migrantes.

“Os militares são treinados para um cenário muito agressivo e quente, não necessariamente para o controle da multidão”, disse o representante Adriano Espaillat (DN.Y.), presidente do Hispanic Caucus do Congresso.

“E então acreditamos que existem outros tipos de agências policiais que são treinadas para isso e que se adaptam mais adequadas para estar na fronteira e já estão na fronteira”.

Inicialização na fronteira

Embora Trump tenha tomado um número significativo de ações de imigração, em alguns casos, sua equipe também tentou receber crédito por ações contínuas do pedido de imigração.

A Casa Branca na sexta -feira compartilhou uma imagem de migrantes que se dirigiam a um avião, dizendo que “as deportações começaram”.

A foto também foi carimbada com palavras: “Promessas feitas. Promessas mantidas”.

Obviamente, as deportações nunca pararam sob o presidente Biden, e a declaração foi ridicularizada por especialistas em imigração.

“Essas pessoas estão tentando seriamente sugerir que os vôos de deportação não estão acontecendo?” Aaron Reichlin-Melnick, membro principal do Conselho Americano de Imigração,escreveu em x.

“Eles estão mentindo para você. O governo Biden já havia aumentado as deportações da fronteira para um nível mais alto do que o administrador de Trump.

Segundo os relatos, a foto dos migrantes que se dirigem a um avião a ser deportado estava retornando a um grupo de cidadãos guatemaltecos, uma nação que aceitou centenas de vôos de deportação durante o governo Biden.

As contas do governo também procuraram destacar as prisões de migrantes, com a aplicação de imigração e alfândega (ICE) promovendo que ele havia feito 538 prisões e abrigou 373 detidos a partir de quinta -feira à noite.

No entanto, esses números não são um forte desvio dos níveis que estavam sob Biden, com Reichlin-Melnick dizendo que o governo Trump estava “batido (ping) um adesivo de” deportação em massa “ao lado das operações normais de gelo”.

