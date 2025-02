Os advogados de Allahabad HC se abstêm do trabalho que protestam pela falta de desânimo dos juízes

O funcionamento do Tribunal Superior de Allahabad ficou paralisado na sexta -feira (21 de fevereiro de 2025), depois que o abstido se absteve do trabalho judicial em protesto contra a diminuição da força dos juízes, bem como a lei de defensores (emenda) proposta.

A Associação de Advogados do Tribunal Superior (HCBA) decidiu abster -se do trabalho judicial para pressionar suas demandas.

De acordo com a resolução da HCBA, os advogados se reuniram na porta principal do Tribunal Superior na manhã de sexta -feira e se recusaram a entrar nas instalações do tribunal.

O presidente da HCBA, Anil Tiwari, disse que a força sancionada dos juízes do Tribunal Superior de Allahabad é de 160. No entanto, atualmente, o Tribunal tem menos da metade de sua força sancionada em 55, enquanto 23 juízes estão trabalhando em O banco de Lucknow.

Pendência de casos aumentando

Devido ao número insuficiente de juízes, a pendência dos casos está aumentando todos os dias que passa, pois os casos não estão sendo ocupados por vários meses, disse a lei dos advogados.

O HCBA exigiu não apenas cumprir a força sancionada dos juízes, mas também um aumento na força sancionada para ouvir o crescente número de casos.

Os advogados também protestaram contra a Lei de Lei dos Advogados (Emenda) proposta pelo Centro, alegando que suas disposições são contra os interesses dos defensores e a autonomia da associação de advogados.

O governo planeja alterar a lei dos advogados, 1961, fazendo mudanças radicais nas definições do que um médico legal e um graduado em direito significam.

De acordo com a lei dos advogados (emenda), 2025, um graduado da lei significa uma pessoa que obteve um diploma de direito de três ou cinco anos ou outra duração prescrita, por qualquer centro de educação jurídica ou universidade estabelecida pela lei ou Universidade afiliada a qualquer universidade e reconhecida pelo Conselho de Direito da Índia.