Os advogados de Blake Lively criticam as táticas de ‘culpar as vítimas’ de Justin Baldoni

Os advogados de Blake Lively mais uma vez apareceram e responderam a Justin BaldoniA equipe jurídica afirma que o grupo e Baldoni estão adotando táticas de “culpabilização das vítimas” em seu processo.

O que disseram os advogados de Blake Lively?

Após uma entrevista de Chris Cuomo, do NewsNation, com o advogado de Baldoni, Bryan Freedman, na qual ele culpou Lively por ser quem tentou difamar Baldoni, os advogados e publicitários de Lively emitiram um comunicado condenando o diretor.

“À medida que avançamos no processo legal, pedimos a todos que se lembrem de que o assédio sexual e a retaliação são ilegais em todos os locais de trabalho e em todos os setores”, disseram as equipes jurídicas da Lively em DC e Los Angeles (via Deadline). “Uma tática clássica para desviar a atenção das acusações desse tipo de má conduta é “culpar a vítima”, sugerindo que ela provocou o comportamento, o provocou, interpretou mal as intenções ou até mentiu. Outra tática clássica é inverter a relação entre vítima e agressor e sugerir que o agressor é na verdade a vítima.”

A resposta veio depois que Freedman disse a Cuomo que sua equipe jurídica traria “recibos” para o processo.

“Vamos pegar o que os jovens chamam de recibos, pegar essas mensagens de texto e publicá-las para o público ver”, disse Freedman em seu entrevista com Chris Cuomo. “E estamos fazendo isso enquanto falamos, e temos feito isso, e o que vocês estão começando a ver é que estão começando a ver uma mudança completa nesta história, e estão começando a ver uma mudança, porque as pessoas estão me perguntando: isso é verdade ou não?

O processo de Baldoni foi aberto pouco antes do ano novo e alega que a equipe de relações públicas de Lively começou a promover uma “narrativa egoísta e não verificada” contra Baldoni enquanto usava “comunicações selecionadas e alteradas, desprovidas do contexto necessário” para apresentá-lo em uma situação ruim. luz. No processo, Baldoni busca pelo menos US$ 250 milhões enquanto alega fraude e quebra de contrato, bem como difamação.

“Nesta cruel campanha de difamação inteiramente orquestrada por Blake Lively e sua equipe, o New York Times cedeu aos desejos e caprichos de duas poderosas elites ‘intocáveis’ de Hollywood, ignorando as práticas jornalísticas e a ética que outrora pertenceram à venerada publicação através do uso de informações adulteradas e manipuladas. textos e omitem intencionalmente textos que questionam a narrativa de relações públicas escolhida”, disse Bryan Freedman, advogado de Baldoni e sua equipe de relações públicas. em uma declaração.

A denúncia de Lively alega que Baldoni criou um ambiente de trabalho hostil

O processo decorre de uma denúncia formal apresentada por Blake Lively contra Baldoni no mês passado. Nele, ela afirma que as coisas ficaram tão ruins durante as filmagens de It Ends With Us que uma reunião geral foi convocada em resposta às suas alegações de um ambiente de trabalho hostil. Durante a reunião, Lively pediu a Baldoni que parasse de mostrar seus vídeos nus ou imagens de mulheres, que parasse de mencionar seu vício em pornografia, que Baldoni parasse de falar sobre experiências sexuais na frente dela e também que parasse de mencionar seu peso.

A denúncia afirma ainda que foi alcançado um acordo entre a produtora Wayfarer Studios e o elenco, no qual a promoção do filme se concentraria “mais na força e resistência (do personagem de Lively) ao invés de descrever o filme como uma história sobre violência doméstica. . No entanto, Lively afirma que Baldoni negaria isso e, em vez disso, falou em entrevistas sobre a história séria do filme.

Lively também afirmou que Baldoni e sua gerente de relações públicas, Melissa Nathan, discutiram maneiras de iniciar uma campanha nas redes sociais para prejudicar sua reputação. O arquivo de Lively inclui 22 páginas de textos entre o assessor de Baldoni e Nathan, nos quais eles discutem o desejo de “enterrar” Lively.