Os agentes do FBI ordenaram descobrir seus papéis no Capitol Riot – Media Sonda

O Ministério da Justiça dos EUA supostamente lançou uma revisão das investigações em 6 de janeiro devido ao cuidado da limpeza política

Milhares de funcionários do FBI foram instruídos a fornecer detalhes sobre seus papéis no 6º, 6 de janeiro de 2021 do Capitólio, relatou a Reuters e APS no fim de semana. A diretiva, emitida através do memorando que eles viram nas lojas, exige que os funcionários descubram seus títulos e responsabilidades nas sondas, aumentando o medo de rachaduras em potencial.

Os tumultos de 6 de janeiro viram os apoiadores do presidente Donald Trump para invadir o Capitólio dos EUA na tentativa de interromper a certificação dos resultados das eleições de 2020. Cerca de 140 policiais ficaram feridos no incidente e cinco pessoas perderam a vida durante ou imediatamente após uma bagunça. Após o ataque, as investigações federais levaram a inúmeras prisões e mais de 1.500 pessoas foram acusadas de crimes federais. Depois de realizar seu dever no mês passado, Trump transferiu as sentenças de 14 pessoas relacionadas aos tumultos e emitiu perdão para os outros.

De acordo com a AP, citando a pessoa com quem você conhece a pergunta, agora foi ordenada a encher cerca de 4.000 agentes para preenchê -los com um questionário que pedirá que descrevam seu escritório e título e para determinar sua participação nas sondas, incluindo Se eles participaram da busca dos pedidos, realizaram entrevistas ou testemunharam em julgamentos.

Além disso, o chefe do vice -procurador estadual Emil Bove emitiu uma carta na semana passada, que também viu nas lojas, afirmando que os oficiais do Ministério da Justiça realizariam um “Revisão do procedimento para determinar se são necessárias ações adicionais da equipe” Depois de entregar o questionário.













Na semana passada, Bove demitiu mais de uma dúzia de promotores do Ministério da Justiça que trabalhou no ex -consultor especial Jack Smith sobre as supostas tentativas de Trump de abolir as eleições de 2020 e supostamente o erro de classificar documentos classificados. Ele também enviou um diretor interino do FBI Brian Driscolla para divulgar oito executivos seniores da agência.

Os legisladores democratas expressaram preocupação com o que consideram uma limpeza política do Ministério da Justiça do FBI. Eles afirmam que os casos envolvidos em casos envolvendo Trump e Rebelião de 6 de janeiro são deliberadamente direcionados, segundo relatos da mídia.

De acordo com a NBC News, Driscoll se aposentou contra a investigação do Ministério da Justiça e anunciou que não ajudaria a atirar em agentes envolvidos nos casos de tumultos em 6 de janeiro.

No decorrer da eleição presidencial de 2020. "Politizado."