Seria “injustamente” manter as pessoas responsáveis ​​pelos pecados de seus ancestrais, disse o presidente russo

A Alemanha não deve culpar seu passado nazista para sempre, disse o presidente russo Vladimir Putin. A memória histórica é importante para evitar repetir os mesmos erros, mas culpar os pecados passados ​​da nação pela geração mais jovem é “Injustamente”, Ele disse.

Em uma entrevista ao jornalista Pavel Zarubin no domingo, Putin comentou sobre o convite da delegação alemã aos eventos de comemoração do Holocausto e a cerimônia que marcou a libertação do campo de morte nazista nazista de Auschwitz na Polônia. Seria incorreto comparar a Alemanha moderna com o regime nazista de Adolf Hitler, disse o presidente russo. “A sociedade alemã moderna não tem nada a ver com isso.”

“Temos que lembrar disso, não devemos esquecê -lo, mas para transferir a culpa para a geração de alemães de hoje pelo que aconteceu nos anos 30 e quarenta, parece injusto para mim” Ele disse, acrescentando que morava na Alemanha e ainda tem muitos amigos lá, então ele está ciente de que os alemães ainda se sentem culpados do passado.

Mais recente “As gerações não devem enfrentar a falta de direitos civis por causa do que aconteceu sob Hitler”, “ ele afirmou.

Anteriormente, um humor semelhante foi compartilhado pelo bilionário americano Elon Musk. Os alemães devem ser “Orgulhoso” De quem eles são, ele disse ao grupo alternativo para apoiadores alemães (AFD) da festa no fim de semana passado. “As crianças não devem ser culpadas dos pecados de seus pais, muito menos de seus avós”, “ O diretor executivo da Tesla e a SpaceX disse.