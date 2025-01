Os aluguéis de casas unifamiliares são 41% mais altos do que os aluguéis pré-pandemia

Os aluguéis de casas unifamiliares são 41% mais altos do que os...

(NewsNation) – Os aluguéis unifamiliares aumentaram 41% em relação aos preços pré-pandemia, e os aluguéis multifamiliares aumentaram 26% no mesmo período. de acordo com a imobiliária Zillow.

Um relatório de mercado da Zillow descobriu que residências unifamiliares custam 20% maisalugueldo que os apartamentos multifamiliares, a maior diferença já registrada pela empresa.

Embora as elevadas taxas hipotecárias estejam a reduzir a procura dos compradores, a construção de edifícios multifamiliares continuou crescimento do aluguel estável, enquanto os aluguéis de residências unifamiliares continuam a aumentar.

“Neste momento, estão a chegar ao mercado mais unidades multifamiliares do que em qualquer momento nos últimos 50 anos, mas as casas unifamiliares não estão a registar o mesmo aumento na construção”, disse Skylar Olsen, economista-chefe da Zillow.

Ele também apontou para a geração millennial, cujos membros mais velhos estão agora na casa dos 40 anos, querendo se mudar para espaços maiores.

Anualmente, os aluguéis de residências unifamiliares cresceram 4,4%, contra 2,4% dos apartamentos.

Zillow também observou um aumento nas concessões para atrair inquilinos para apartamentos, incluindo meses de aluguel grátis ou estacionamento grátis. Estes foram vistos em 41% de todas as listagens de aluguel, um recorde.

A idade média dos inquilinos também aumentou para 42 anos, em comparação com 33 anos há apenas três anos.

Para aqueles que esperam comprar, havia mais casas no mercado do que em qualquer dezembro desde 2019, um sinal de que os vendedores estão a regressar, em vez de esperar que as taxas hipotecárias caiam.

Fonte