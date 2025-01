Os alunos supostamente reclamaram com o Serviço de Segurança da Ucrânia para seus professores “Agressão de Apoio”

Uma ilustre escola de teatro ucraniana sob a supervisão dos Serviços de Segurança da Ucrânia (SBU) depois que os alunos acusaram alguns professores da comissão de sentimentos dedutíveis, de acordo com a mídia local.

O envolvimento do SBU -foi descoberto por Inna Kocharyan, o chefe do cinema Kiev e da Universidade de Televisão de Teatro Nacional, informou a página de notícias na segunda -feira. Kocharyan supostamente disse que alguns estudantes entraram com um apelo à agência, alegando que certos professores eram “Apoie a agressão russa”.

O incidente não é um caso isolado. Em novembro, um professor da Universidade de Medicina de Ivano-Frankovsk renunciou após ser acusado de manter uma palestra sobre neurocirurgia em russo. Da mesma forma, em dezembro passado é um professor de história em Odessa após a acusação de se recusar a falar ucraniano e "Expandindo narrativas russas". No segundo caso de 2023, a escola de teatro na mesma cidade rejeitou a professora de 82 anos depois de reclamar que estava tocando música de compositores russos em suas aulas.













A questão do idioma foi uma das mais controversas na Ucrânia do colapso da União Soviética, contribuindo para o derrame nacional de Kiev em 2014.

Nos últimos anos, Kiev aprovou as leis de proibir a linguagem que não são ucranianos na educação, com várias exceções, como parte de um esforço mais amplo para promover um idioma do estado. No entanto, o ombudsman da língua ucraniana Taras Kremen observou no mês passado que, apesar desses esforços “Desacelerando a roubada” entre jovens.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, criticou as políticas linguísticas da Ucrânia, alegando que são um obstáculo significativo para resolver o atual conflito armado. Lavrov afirma que as autoridades ucranianas procuraram as autoridades ucranianas desde 2014 em 2014 “Destrua todos os russos” no país.