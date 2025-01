Os alunos iniciam conversas instigantes sobre meio ambiente, consumismo e questões sociais em uma competição de esquetes

Alunos da St. Mary’s Girls High School, Cherthala, Alappuzha, apresentando uma peça no 63º Festival de Arte da Escola Estadual em Thiruvananthapuram no sábado | Crédito da foto: Sarath Babu George.

O concurso de esboços em inglês na categoria de ensino médio no 63º Festival de Artes Escolares do Estado, realizado na Escola Secundária Superior e Profissional para Meninas do Governo Karthika Thirunal, Manacaud, apresentou uma rica exploração de temas contemporâneos, com alunos abordando temas urgentes que vão desde humanos até vida selvagem . conflitos e exploração ambiental aos perigos do consumismo excessivo.

A Escola Secundária Superior PPM, Kottukkara, Malappuram, apresentou uma peça instigante destacando os problemas crescentes causados ​​pelas incursões humanas nas florestas. A performance ilustrou as alterações na vida humana e animal, enfatizando a necessidade de coexistência pacífica.

Os estudantes criticaram habilmente as divisões sociais, com um toque satírico: a vaca foi representada como o novo “rei da selva”, desafiando o absurdo das hierarquias feitas pelo homem.

Enquanto isso, a equipe da Escola Pública Silver Hills, em Kozhikode, abordou o impacto destrutivo da ganância humana na natureza. Através da sua atuação, os alunos abordaram o mau uso dos recursos naturais, a poluição e as atividades comerciais desenfreadas.

A paródia ressoou fortemente, especialmente na sequência dos recentes deslizamentos de terra em Wayanad, que deixaram muitos mortos e desalojados, sublinhando as consequências no mundo real da negligência ambiental.

As alunas da Escola Secundária Feminina St. Philomena, Poonthura, Thiruvananthapuram, concentraram seu desempenho nos perigos do consumismo, destacando como a busca pela riqueza material muitas vezes leva as pessoas a cair na armadilha da dívida. A peça serviu como um lembrete oportuno dos perigos da cultura materialista, instando o público a refletir sobre o custo do consumo implacável.