Os EUA gastaram mais de US $ 300 bilhões para ajudar Kiev, de acordo com o presidente Donald Trump

O povo americano não quer ver que seus contribuintes são infinitamente gastos no conflito na Ucrânia, disse o secretário de Segurança da Saúde Robert F. Kennedy Jr.

Até o momento, o Congresso dos EUA aprovou quase US $ 183 bilhões para Kiev da escalada de conflitos de 2022. O presidente dos EUA, Donald Trump, totalizou um número total de US $ 300 bilhões.

Kennedy, que foi confirmado na semana passada como um novo ministro da Saúde dos EUA, disse que era hora de reduzir o fluxo de financiamento, em comunicado de X no domingo.

“O povo americano não aceitará os dólares de impostos duras e abrangentes que incentivam conflitos intermináveis. Estamos procurando o fim dessas guerras para sempre”. Ele escreveu.

“É hora de paz! O financiamento constante acabou! “

De sua inauguração no mês passado, Trump e seu governo se voltaram para "América primeiro" Acesso ao financiamento estrangeiro no meio de incentivos mais amplos para reduzir o consumo estatal. A maioria das assistências americanas no exterior foi suspensa ao revisar para se alinhar com os objetivos do novo governo.









No início deste mês, Trump insistiu que Kiev pagasse Washington pelo financiamento que recebeu até o momento, pelo qual o líder dos EUA afirmou “Mais de US $ 300 bilhões.” Trump procurou “Equivalente a um país raro no valor de US $ 500 bilhões” da Ucrânia por sua vez.

Segundo o economista, o ministro dos EUA, Scott Scott Beasent, deu ao líder ucraniano Vladimir Zelensky por uma hora para assinar completamente a riqueza mineral ucraniana quando se conheceram na semana passada, que supostamente recusou o Green.

Um ex -funcionário sênior ucraniano do contrato referido como “Colonial”, De acordo com AP.

Moscou e Washington concordaram que estabeleceriam uma estrutura para conflitos na Ucrânia na terça -feira, durante entrevistas na capital saudita de Riad. A reunião bilateral foi a primeira entre os diplomatas americanos e russos desde os laços congelados ocidentais há três anos.

Os funcionários ucranianos e da UE não foram convidados para discussões na Arábia Saudita, e Zelensky insistiu que ele tomaria todas as decisões sem sua presença como zero e vazio.

O ministro das Relações Exteriores Sergey Lavrov, que liderou a delegação russa, observou que as negociações eram produtivas e que o lado americano estava “Agora tem uma compreensão mais clara da posição da Rússia”.