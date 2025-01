Os americanos sabem pouco sobre Thune enquanto ele se prepara para liderar o Partido Republicano no Senado: pesquisa

Os americanos sabem muito pouco sobre o novo líder da maioria no Senado, John Thune (RSD), enquanto ele se prepara para liderar o Senado que operará sob uma maioria republicana, de acordo com um relatório. enquete que foi publicado na quinta-feira.

A pesquisa Economist/YouGov descobriu que o republicano de Dakota do Sul é desconhecido de metade dos eleitores republicanos. Cerca de 56 por cento do total de entrevistados disseram não saber o suficiente sobre o novo líder da Câmara Alta.

Cerca de 19 por cento dos entrevistados disseram ter uma opinião muito ou algo favorável sobre Thune, que foi eleito para o cargo em meados de novembro, no enquete realizada de 29 a 31 de dezembro. Outros 25 por cento disseram ter uma opinião um tanto ou muito desfavorável sobre o senador, segundo a mesma pesquisa.

No seu primeiro discurso como líder recém-eleito, Thune disse na sexta-feira que uma das suas principais prioridades será “preservar” a obstrução.

“Uma das minhas prioridades como líder será garantir que o Senado continue sendo o Senado. “Isso significa preservar a obstrução legislativa, a regra do Senado que hoje tem talvez o maior impacto na preservação da visão dos fundadores do Senado”, disse ele.

Além de preservar o governo e trabalhar para restaurar o Senado “como um local de discussão e deliberação”, Thune estabeleceu as principais prioridades republicanas, que incluíam gastos com defesa, gestão da fronteira sul e extensão dos cortes nos impostos da era Trump do presidente eleito. e Lei de Trabalho e Desregulamentação.

De acordo com a pesquisa, o antecessor de Thune, o senador Mitch McConnell (R-Ky.), É o favorito com 18%. Quase dois terços, 60 por cento, disseram ter uma opinião desfavorável sobre o legislador veterano. Cerca de 22% disseram não saber o suficiente sobre o senador do Kentucky.

A pesquisa foi realizada entre 1.552 adultos americanos. Tinha uma margem de erro de 3,4 por cento.

Fonte