Os amigos de Taylor Swift, Blake Lively e Ryan Reynolds, omitem o Super Bowl 2025

Taylor Swift amigos íntimos, Blake Lively e Ryan ReynoldsEles estavam notavelmente ausentes do Super Bowl 2025. Os fãs anteciparam uma reunião rápida e muito perto do Caesars Superdome em Nova Orleans em 9 de fevereiro. No entanto, o casal de poder optou por não participar do mega evento no meio da demanda atual.

Por que Blake Lively pular o Super Bowl 2025?

Blake Lively está atualmente enredado em uma batalha legal com ele com a estrela dos EUA. Justin Baldoni. Em meio à situação crescente, os fãs especulam que Lively e Reynolds podem ter omitido o Super Bowl para evitar a atenção do público.

Taylor Swift também foi atraído pelo discurso em torno da demanda de Lively. O representante legal da estrela do golpista sugeriu recentemente que Swift poderia depor no caso. O advogado de Baldoni, Bryan Freedman, disse: “Não sei se vamos depor Taylor Swift. Eu acho que será uma decisão de tempo de jogo. Não sei se essa decisão foi tomada ”(através de Página seis).

Para o contexto, Justin Baldoni supostamente vazou uma série de mensagens de texto da estrela de Gossip Girl, na qual, segundo os relatórios, ele escreveu: “Se você já viu Game of Thrones, você apreciará que eu sou Khaleesi e gosta de Ela, como ela, eu tenho alguns dragões.

Muitos especularam que Lively se referiu a Swift e seu marido, Ryan Reynolds, como seus “dragões”.

Embora Swift não tenha abordado publicamente os supostos textos vazados, uma fonte próxima ao canto muito bem declarou que “ele não aprecia que ele seja chamado de um dos dragões de Blake”. De acordo com Página seisA fonte adicionada:

“Taylor realmente quer que Blake não o arraste para toda essa situação”.

Apesar disso, os fãs rápidos esperam que sua amizade durará. A dupla compartilhou um vínculo próximo por mais de uma década, com reynolds animados frequentemente participando de Swift 4 de julho festas domésticas.

A estrela de Deadpool e sua esposa também se juntaram a Swift para incentivar os chefes de Kansas City em 1 de outubro de 2023. Além disso, Lively estava presente no Super Bowl 2024 para apoiar a equipe.