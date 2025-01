Os anfitriões de TV noturna dobram em anti-Trump

O presidente Trump está levando ao seu segundo mandato com uma agenda agressiva, e os anfitriões de TV noturna não mostram sinais de bombear os freios nos espigões destinados a ele.

“Trump é presidente há oito dias. Não estou brincando com você, são apenas oito dias. Eu tenho nove anos e meio”, Jimmy KimmelJuiz na terça -feiraEm seu show de homônimos da ABC.

“Eu tenho três netos desde 20 de janeiro”, acrescentou Kimmel.

Kimmel, “Stephen Colbert e” Late Night “, do The Late Show, Seth Meyers, foram algumas das vozes da mídia mais proeminentes que falam contra Trump, criticando -o com uma explosão de frases e piadas diariamente em seus monólogos de abertura. Um segundo novamente, ” – as linhas de perfuração do anfitrião da NBC geralmente não são tão políticas.

“Aconteceu. Donald Trump é presidente novamente”, disse Colbert à platéia na semana passada após a posse de Trump.

“Nos próximos quatro anos, podemos viver de acordo com as regras do aeroporto: as calorias não contam e é perfeitamente razoável Trump no ar como uma forma de protesto.

A zombaria de Colbert, Kimmel e outros provavelmente não suavizarão no segundo mandato de Trump, de acordo com especialistas em políticas e televisão.

“Seria de esperar que uma gama mais ampla de objetivos cômicos seja atraente do ponto de vista de marketing, mas houve uma abordagem intensa para Donald Trump desde que a escada mecânica caiu pela primeira vez na Torre Trump há 10 anos”, disse Stephen Farnsworth, Um político político. Professor de Ciências da Universidade de Mary Washington e co -autor de “Late Night With Trump: Humor Político e a Presidência dos EUA”.

E mesmo depois de uma década no Centro de Assistência Política, Trump pode oferecer qualificações. Colbert, como em outros anfitriões da noite, viu um aumento nas notas durante o primeiro mandato de Trump, já que ele regularmente levava golpes específicos ao comandante em chefe.

Mas, recentemente, o público da televisão noturna viu uma diminuição graças ao que os observadores de negócios da mídia dizem que é um mercado cada vez mais saturado para comédia e mudanças nos hábitos dos espectadores.

Vendo uma abertura para a comédia conservadora, a Fox News, em 2022, lançou um programa homônimo para o comediante Greg Gutfeld, que em 2024 descreveu constantemente os programas da Long Night e levou um público médio noturno de mais de 2 milhões de espectadores cada. dia de trabalho.

A audiência geral da televisão noturna diminuiu em 2024 desde o ano anterior, e muitas das redes esperam que seus quadrinhos noturnos capitalizem um “triunfo” tão chamado quando seu segundo mandato começa.

“Acho que é importante lembrar que parte do apelo de Trump é que ele é uma questão divertida. E isso é verdade para as pessoas que gostam de Trump, bem como para as pessoas que não gostam de Trump”, disse Farnsworth.

Antes da vitória da Casa Branca de Trump em 2016, a NBC Meyers se abriu para a ITK sobre se ele estava preocupado em alienar parte de sua audiência com sua comédia política de Zingers dirigida ao então candidato presidencial.

“Se foi desagradável para alguns, parece que ainda ficamos desejados porque outras pessoas se sintonizam quando nos tornamos mais políticos”, disse ele.

Uma queda nas qualificações “pode ​​mudar o curso do entusiasmo da NBC por nós”, Meyers riu. “Mas, quanto a nós internamente, não pensamos nisso, como nos inscrevemos em nossas piadas em um determinado dia”.

Quando o segundo mandato de Trump começa, Wayne Federman, um comediante que ensina uma história de um curso de comédia nos pés na Universidade do Sul da Califórnia, disse: “Descobriremos se o público está cansado dessas piadas ou não, você pode ter o suficiente. “

“Houve muitos deles nos últimos oito anos, mesmo quando (Trump) estava esgotado, eles acharam que ainda era, ainda mais do que Biden, o tema principal da comédia noturna”, Federman, que serviu como escritor Do principal monólogo em “Late Night Night With Jimmy Fallon”, da NBC, ele disse.

Enquanto Trump apareceu como convidado no ano passado em “Gutfeld!”, Ele muitas vezes se entrelaçou publicamente ao longo dos anos com o alinhamento de homens engraçados dos três grandes nomes, chamando -os de “baixa qualificação vizinha” e “verdadeiros perdedores”.

No início deste mês, Trump arranhou Meyers, talvez o mais enfático de seus críticos noturnos, dizendo que ele e outros “não são shows ou entretenimento, são simplesmente sucessos políticos, 100 % das vezes, para mim e para o partido republicano”

O presidente também ameaçou repetidamente investigar a Comcast, a NBCUniversal Matrix Company, a NBC News e a MSNBC, sobre a cobertura das notícias das redes sobre ele.

Não está claro se a animosidade compartilhada terá um impacto negativo em uma parte crítica do circuito noturno: a lista de convidados das celebridades. Até agora, os A-Listers de Hollywood não evitaram deixá-lo com os anfitriões noturnos que expressaram uma versão crítica de 47th presidente.

Mas mesmo que os artistas continuem a se sentar nos sofás, embora seus anfitriões tenham lotado um golpe político mais pontudo, os candidatos e os legisladores da Casa Branca não puderam ver tarde da noite como uma parada essencial na campanha.

Trump e uma celebridade quando ele concorreu à Presidente de 2016 usaram o circuito noturno para aumentar o ciclo de notícias do que as eleições, visitando pessoas como Colbert, Kimmel e Fallon a caminho da Casa Branca.

“Você esquece à noite que costumava ser uma ótima maneira de os políticos encontrarem o público em uma situação não confrontacional”, disse Federman.

“Sempre foi um lugar seguro para transmitir sua mensagem e humanizá -lo”, disse o autor “História de Stand -Up”.

Além de “Gutfeld!”

Mas é improvável que a retórica do presidente contra eles faça com que os artistas da noite pensem duas vezes antes de encher seus shows com vários carros de palhaço de uma linha em sua costa, disse Farnsworth.

“Não tenho certeza de ver muita cenção dos anfitriões. Mas, é claro, eles precisam responder aos executivos de transmissão que controlam as ondas”, disse o autor.

“Os executivos da rede podem ter mais medo devido a ameaças, e veremos se os anfitriões são colocados em uma situação em que acham inaceitável”, disse Farnsworth.

Isso não significa que os escritores e anfitriões noturnos não são OD no material de Trump, depois de fazer novas piadas noite após noite.

“Meu sentimento é que, como alguém que escreveu piadas noturnas, tenho certeza de que alguns dos membros da equipe são como ‘meu Deus, temos que fazer mais quatro anos desse tipo de piada”, disse Federman.

“Mas adivinhe? Trump sempre consegue lhe dar uma série do que chamamos de instalações para pendurar essas piadas quase todos os dias. Portanto, pode não ser tão ruim quanto parece”, disse comédia profissional.

“E eu só estou pensando no que aconteceu na última semana!” Federman acrescentou.

Quando seu monólogo começou um dia após a inauguração de Trump,Kimmel exclamou: “Estamos em um momento muito estranho e precário na história do nosso país”.

“Metade de nós está preocupada com o fato de Trump não fazer as coisas que prometeu, a outra metade está preocupada em fazer essas coisas. Estou na última categoria”, disse o quadrinho.

“Não estamos nem um dia, ele já fez tantos atos terríveis”, disse Kimmel à platéia.

Naquela mesma noiteColbert oferecidoUma visão de suas informações dos próximos quatro anos: “É difícil acreditar que já estamos no final do segundo dia da segunda administração de Trump … Estou decidindo pensar no dia -1.385 antes das eleições de 2028. “

