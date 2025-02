Os astronautas apoiaram Trump afirmam que Biden os abandonou na estação espacial

Os astronautas da NASA adiaram durante uma entrevista sobre a reivindicação do presidente Trump no mês passado de que o ex -presidente Biden e seu governo os abandonaram na Estação Espacial Internacional (ISS).

Os astronautas Sunita Williams e Butch Wilmore foram questionados na noite de quinta -feira na CNN se eles se sentirem abandonados, uma afirmação que refutou.

“Não nos sentimos abandonados. Não nos sentimos presos. Não nos sentimos presos. Eu entendo por que os outros podem pensar isso. Nós viemos preparados. Fomos comprometidos ”, disse Wilmore, falando da estação espacial, ao apresentador da CNN Anderson Cooper.

“Esse é o seu programa de voo espacial humano. Está preparado para todas as contingências que podemos conceber, e nos preparamos para eles ”, acrescentou. “Então, se você nos ajudar a mudar a retórica, ajude -nos a mudar a narrativa, mudamos para” preparado e comprometido. “É isso que preferimos”.

O casal partiu do espaço em junho do ano passado no programa Boeing Starliner que, ao longo do processo, enfrentou vários atrasos com vazamentos de hélio e falhas de propulsor. Quando a cápsula tentou ingressar na estação, cinco dos propulsores não funcionaram mal.

A Boeing disse que o Starliner estava seguro para trazer Wilmore e Williams de volta, mas a NASA decidiu em agosto do ano passado que o casal retornará em fevereiro deste ano na cápsula do Dragon Dragon da equipe da SpaceX.

No final do mês passado, o bilionário tecnológico Elon Musk, escreveu Na plataforma social X, Trump pediu ao Space X, que Musk possui, para trazer de volta os dois astronautas “presos na” Estação Espacial “.

“Terrível que o governo Biden os deixasse lá por tanto tempo”, escreveu Musk.

Horas depois, Trump fez uma declaração semelhante sobre a verdadeira verdade, dizendo que os “bravos astronautas que foram praticamente abandonados no espaço pelo governo Biden”.

“Eles estão esperando muitos meses na estação @space”, escreveu Trump em 28 de janeiro. “Elon em breve estará a caminho. Espero que tudo esteja seguro. Boa sorte Elon !!!”

Pote ditado Em dezembro, o retorno de Williams e Wilmore com a Crew-10 está programado para 12 de março.

