Os ataques fatais de elefantes selvagens em Kerala representam novas preocupações sobre o gerenciamento de conflitos da vida humana

Dois ataques de elefantes selvagens fatais consecutivos nos distritos de Idukki e Wayanad em Kerala mais uma vez ativaram a preocupação pública com a eficácia das medidas do Departamento Florestal para abordar a crescente aparência do conflito da vida humana nas cidades rurais com grande diminuir para os colonos. e populações de trabalhadores de plantio.

O governo de Kerala também enfrentou uma ira pública depois que um elefante selvagem pisoteou fatalmente Kappad Unnathil Manu, um fazendeiro, em Nolpuzha, em Wayanad, na segunda -feira (10 de fevereiro de 2025). Seu corpo foi encontrado na terça -feira de manhã. Outro elefante selvagem que elevou Sofia Ismail, um trabalhador de plantio, até a morte em Kompanpara, perto de Peruvanthanam, em Idukki, na segunda -feira.

Os moradores organizam um protesto após o ataque de elefante selvagem em Nolpuzha em Wayanad

O líder da oposição, Vd Satheesan, culpou o governo por sua morte. Ele alegou que o departamento florestal não podia rastrear elefantes selvagens, alertar os cidadãos e transformar animais selvagens em florestas.

Ele ressaltou que as populações rurais no estado, principalmente agricultores de colonos e trabalhadores do plantio, estavam cada vez mais em risco de vida selvagem, incluindo animais predadores, se aventurando em salas humanas para facilitar forragens e presas. Os ataques da vida selvagem em terras de cultivo deram um golpe de morte à economia agrária rural do estado e criaram uma atmosfera de medo permeando o medo nas comunidades agrícolas, disse ele.

“No entanto, o governo parecia se preocupar menos. O governo abandonou a população rural, principalmente pequenos produtores, em sua situação difícil ”, disse Satheesan.

Alocação de orçamento derrotada

O Sr. Satheesan caracterizou a alocação orçamentária para a mitigação do conflito da vida humana (HWC) como “tardio e pobre”. Ele alegou que o governo não mantinha fantasmas, cercas e outros sistemas de monitoramento desde 2021, o que torna as defesas ineficazes.

Ele disse que a oposição da Frente Democrática Unida (UDF) liderada pelo Congresso mobilizaria a comunidade rural sitiada contra a apatia do estado.

Resposta do Ministro da Floresta

Enquanto isso, o ministro florestal Ak Sasendran disse à Assembléia de Kerala que as intrusões da vida selvagem em salas humanas para água e forragem costumavam atingir seu ponto máximo durante o verão.

Em 1º de fevereiro, o governo iniciou uma campanha para fornecer alimentos, forragens e água para animais selvagens em seu habitat natural, com o objetivo de reduzir a frequência de incursões em áreas povoadas e terras agrícolas, disse ele.

As medidas envolvem a escavação de lagoas artificiais, o estabelecimento de orifícios de água, mantendo as zonas úmidas e as barragens de controle de construção. Além disso, o departamento florestal começou a plantar árvores frutíferas dentro das florestas. Restaurou 1.583,85 hectares de plantações de acácia, manchiyam, teca e eucalipto em florestas naturais. O departamento também iniciou medidas eficazes para as florestas livres, principalmente em Wayanad e Idukki, de espécies invasoras.

Queima controlada

O governo começou a controlar a queima de florestas para restaurar as pastagens. Ele também preencheu as lacunas nas cercas solares, foram erguidas trincheiras de elefantes e paredes e cercas tradicionais. Além disso, o governo está instalando cercas digitais e sistemas de luz e som ligados a sistemas de alerta de invasor de animais para deter os elefantes de declive. Também limpou árvores e ervas daninhas ao longo das estradas de elefante para impedir que a vida selvagem se desvie em locais residenciais.

Saseendran declarou que o departamento aumentou as patrulhas nos pontos críticos da HWC e estabeleceu comitês interestaduais para monitorar o movimento da vida selvagem em florestas adjacentes. Pelo menos 28 equipes especiais foram implantadas nos pontos críticos da HWC em todo o estado para responder rapidamente às ameaças da vida selvagem. O governo equipou o equipamento de resposta rápida (RT) com as ferramentas mais recentes, que incluem armas de fogo, salas de controle centralizadas e armas tranquilizantes.

Ele disse que Kerala notificou o governo central para classificar macacos selvagens e javalis para lidar com sua população florescente. O Departamento Florestal também colocou voluntários treinados principalmente, para resgatar cobras venenosas de localidades povoadas.

O governo contratou atiradores licenciados e declarou que os presidentes de Panchayat, presidentes, municipais e corporação são guardiões da vida selvagem honorários para derrubar boals que invadem os quartos humanos.