Os aviões militares dos EUA caíram nas Filipinas, todos os passageiros foram mortos

Manila, viva – Um soldado e três contratados do Departamento de Defesa dos Estados Unidos foram mortos em um acidente de avião em um campo de arroz no sul das Filipinas na quinta -feira, de acordo com o governo dos Estados Unidos.

O Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos disse que o avião contratado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos caiu na província de Maguindanao del Sur, as Filipinas durante a missão de inteligência, supervisão e vigilância de rotina, como o apoio das atividades de nós -Filipino Cooperação em segurança.

 A ilustração do avião caiu Foto: Antona News/Ridwan Triathmodjo

O comando disse que ninguém sobreviveu ao acidente de avião.

Os nomes da equipe de avião ainda permanecem em segredo enquanto aguardam a notificação da família ou dos parentes mais próximos.

Enquanto isso, a causa do acidente ainda está sob investigação e as autoridades não publicaram mais detalhes.

Testemunhas disseram que o avião voou quando o território no sul das Filipinas antes de beber campos de arroz, de acordo com a agência de notícias das Filipinas.

Enquanto isso, os vídeos sobre o resultado do acidente circularam amplamente online.

 Ilustração de um choque de aviões ou aviões.

No entanto, os funcionários filipinos ainda não identificaram o destino e a origem do voo.

Manila é a mais antiga aliada americana da região do Sudeste Asiático e o Exército dos EUA tem acesso às bases militares das Filipinas. (formiga)