Os aviões particulares colidem no aeroporto de Scottsdale, no Arizona, matando pelo menos 1 pessoa, dizem as autoridades

Os aviões particulares colidem no aeroporto de Scottsdale, no Arizona, matando pelo...

SCOTTSDALE, ARIZONA (AP) – Pelo menos uma pessoa morreu e outros ficaram feridos quando aviões particulares colidiram na segunda -feira à tarde no aeroporto de Scottsdale, no Arizona, disseram as autoridades.

Um avião comercial médio atingiu outro avião comercial médio que estava estacionado em propriedades particulares, de acordo com Kelli Kuerster, coordenadora de planejamento de aviação e divulgação no aeroporto de Scottsdale.

Um jato se desviou da pista e caiu com o Jet de 200 Gulfstream estacionado, de acordo com Kuerster. Parecia que o principal equipamento de pouso do avião que chegou falhou, o que resultou na colisão, disse ele.

Kuerster disse que quatro pessoas estavam no avião que chegaram, que ele veio de Austin, Texas, e um estava no avião estacionado.

Bombeiros do trabalho do Departamento de Bombeiros de Scottsdale em uma estrela Learjet no aeroporto de Scottsdale depois que ele colidiu com outro avião estacionado na segunda -feira, 10 de fevereiro de 2025 em Scottsdale, Arizona (foto de AP/Ross D. Franklin)

Esta foto fornecida pela conta do Instagram @donniefitz2 mostra bombeiros no aeroporto de Scottsdale em Scottsdale, Arizona, após a colisão de dois aviões na segunda -feira, 10 de fevereiro de 2025. (Donniefitz2 a AP)

Duas pessoas feridas na colisão foram levadas para os centros de trauma e uma estava em estado estável em um hospital, disse o capitão do Departamento de Bombeiros de Scottsdale, Dave Folio. Ele disse que eles estavam trabalhando para recuperar o corpo da pessoa morta na colisão.

“Nossos pensamentos e orações estão com todos os envolvidos nisso”, disse Folio.

A pista foi fechada e permanecerá fechada “no futuro previsível”, disse Kuerster.

O aeroporto é um centro popular de aviões que entram e saem da área de Phoenix, especialmente durante grandes fins de semana esportivos, como oGerenciamento de resíduos Phoenix Open Golf Tournamentque atrai grandes multidões a poucos quilômetros de distância.

A colisão de Scottsdale chega depois de trêsMaiores desastres da aviação dos EUA.Nas últimas duas semanas. Um avião comercial e um helicóptero do exércitocolidir perto da capital da nação29 de janeiro,Mate 67 pessoas. PARAO avião de transporte médico caiuNa Filadélfia, em 31 de janeiro, matando as seis pessoas a bordo e outra pessoa no chão. E na semana passada um pequeno avião próximoEle caiu no oeste do AlascaNo caminho para a comunidade de Hub de Nome, matando as 10 pessoas a bordo.

Fonte