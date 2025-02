Os aviões particulares colidem no aeroporto de Scottsdale, no Arizona, matando pelo menos 1 pessoa, dizem as autoridades

Esta foto fornecida pela conta do Instagram @donniefitz2 mostra bombeiros no aeroporto de Scottsdale em Scottsdale, Arizona, após a colisão de dois aviões na segunda -feira, 10 de fevereiro de 2025. Crédito da foto: AP

Pelo menos uma pessoa morreu e outras ficaram feridas quando aviões particulares colidiram na segunda -feira (11 de fevereiro de 2024) na tarde no aeroporto de Scottsdale, no Arizona, disseram as autoridades.

Um avião de negócios médio colidiu com outro avião de negócios médio que estava estacionado em propriedades particulares, de acordo com Kelli Kuerster, coordenadora de planejamento e disseminação da aviação no aeroporto de Scottsdale. A Administração Federal de Aviação disse que o avião privado que caiu com o avião estacionado havia desviado da pista.

Dos feridos, dois foram levados para os centros de trauma e um estava em estado estável em um hospital, disse o capitão do Departamento de Bombeiros de Scottsdale, Dave Folio. Ele disse que uma pessoa ainda estava presa em um dos aviões e que “estamos fazendo todo o possível para libertar e salvar a alma que ainda está a bordo”.

“Nossos pensamentos e orações estão com todos os envolvidos nisso”, disse Folio.

A pista foi fechada e permanecerá fechada “no futuro previsível”, disse Kuerster.

O aeroporto é um centro popular de aviões que entram e saem da área de Phoenix, especialmente durante grandes fins de semana esportivos, como o Gerenciamento de resíduos Phoenix Open Golf Tournamentque atrai grandes multidões a poucos quilômetros de distância.

A colisão de Scottsdale chega depois de três Maiores desastres da aviação dos EUA. Nas últimas duas semanas. Um avião comercial e um helicóptero do exército colidir perto da capital da nação É janeiro. 29, Mate 67 pessoas. PARA O avião de transporte médico caiu Na Filadélfia, em 31 de janeiro, matando as seis pessoas a bordo e outra pessoa no chão. E na semana passada um pequeno avião próximo Ele caiu no oeste do Alasca No caminho para a comunidade de Hub de Nome, matando as 10 pessoas a bordo.