Os bandidos, mentirinhas e álibis, prévias do curta que estreia com Dog Man

A DreamWorks Animation compartilhou uma nova prévia de Os bandidos: pequenas mentiras e álibisum novo curta com o elenco do filme de 2022 que será exibido antes da exibição do próximo filme de animação Dog Man.

Como assistir Os bandidos: pequenas mentiras e álibis?

O próximo curta está anexado às exibições de Dog Man, que estreia nos cinemas em 31 de janeiro de 2025. No entanto, não está claro quando o curta será lançado sozinho depois disso, então os fãs que quiserem vê-lo terão que fazê-lo. compre um ingresso para Dog Man.

O trailer do próximo curta mostra o grupo de ladrões mais uma vez entrando em uma situação caótica, que termina com o grupo preso dentro de um caminhão que transportava um bando de galinhas.

Assista ao trailer do novo curta-metragem de The Bad Guys abaixo:

Lançado originalmente em 2022, The Bad Guys é um filme baseado na série de livros infantis de mesmo nome de Aaron Blabey. O filme apresenta um grupo de criminosos formado por animais antropomórficos, incluindo um lobo, uma cobra, um tubarão, uma aranha e uma piranha. O filme foi estrelado por Sam Rockwell, Marc Maron, Awkwafina, Craig Robinson, Anthony Ramos, Richard Ayoade, Zazie Beetz, Alex Borstein e Lilly Singh.

Uma sequência do filme, intitulada The Bad Guys 2, foi anunciada oficialmente em 2024 e será lançada em 1º de agosto de 2025. Esse filme verá o retorno do elenco principal, junto com as estreantes Danielle Brooks, Natasha Lyonne, Maria Bakalova e Jorge R. Gutiérrez. The Bad Guys 2 é dirigido por Pierre Perifel, enquanto JP Sans também é codiretor. Damon Ross retorna para produzir o filme, enquanto Daniel Pemberton atua como compositor.