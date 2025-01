Os bebês de Haryana CM da água Yamuna, diz que nenhum veneno vai para Delhi; Kejriwal retorna

O primeiro -ministro de Haryana, Nayab Singh Saini, na quarta -feira (29 de janeiro de 2025) tomou alguns goles de água do rio Yamuna e atacou na parte Aam Aadmi (AAP), dizendo que não há veneno na água que vem de seu estado para a capital nacional.

Ele alegou que as mentes dos líderes da AAP estão definitivamente cheias de veneno.

A AAP acusou o BJP dominante na segunda -feira em Haryana de drenar intencionalmente o desperdício industrial em Yamuna, com o chamado da AAP, Arvind Kejriwal, alegando que está tentando matar pessoas “misturando veneno” no rio.

Com dias para as pesquisas da Assembléia de Délhi, a liderança do BJP atacou a dispensação da AAP sobre o comentário “Poison in Yamuna”, pelo Sr. Kejriwal.

Em resposta, Saini visitou o rio Yamuna Ghat, perto da cidade de Dahisra, na fronteira de Delhi-Haryana e tomou alguns goles da água de Yamuna. Ele disse que a água de Yamuna na fronteira de Haryana de onde ele entra em Delhi cumpre completamente os padrões e exigiu o pedido de desculpas de Kejriwal pelo povo de Delhi e Haryana pela declaração “falsa”.

Ele disse que a declaração dada pelo Sr. Kejriwal “por seu egoísmo político é infeliz”.

Pouco antes de sua visita ao The Riverbank, Saini deu uma forte resposta a uma posição X do primeiro -ministro de Délhi, Atishi, que também chamou um CM fictício.

“O primeiro-ministro ‘Khadau’ de AAP-da, Atishi Marlena Ji, você é bem-vindo a Yamuna em Palla (o Ghat que ele visitou). Não há veneno na água que chega em Delhi de Haryana, mas suas mentes estão definitivamente cheias de veneno “, disse Saini em uma posição em hindi em X.

“Às vezes, devido à escassez de água, às vezes para fumaça de restolho e, às vezes, apesar de todas as suas falhas, você sempre culpa o povo de Haryana”, disse Saini.

Em sua publicação sobre X em hindi, Atishi havia dito: “@NayabsainibJP ji: Cheguei a saber que você vai ao rio Palla Ghat do rio Yamuna. Peço que você vá juntos e também levamos os colegas da mídia.

“Mediremos a quantidade de amônia na frente de todos. Todos devem saber que Haryana está enviando água venenosa para o povo de Delhi”, escreveu ele.

Depois de visitar o rio Ghat, o Sr. Saini, em outra publicação em X, voltou a dar um golpe para a AAP.

“Sem hesitar, bebi a água de Saint Yamuna na fronteira de Haryana. Atishi ji não veio. Ele deve estar preparando uma nova mentira. As mentiras não têm pernas. É por isso que a mentira de Aap-da não funciona.” disse.

O primeiro -ministro de Haryana disse que o povo divino de Délhi “reconheceu os” enganadores “e disse que o fim da” era do engano “da AAP é seguro em 5 de fevereiro, o dia das pesquisas.

“O povo de Délhi punirá o filho ingrato de Haryana Kejriwal porque nossa irmandade é forte há séculos”, disse Saini.

Falando a jornalistas do Ghat, Saini disse que a declaração feita por Kejriwal é infeliz e o acusou de criar medo entre as pessoas.

“Ele deu uma declaração infeliz e disse que o governo do BJP em Haryana misto veneno … Kejriwal falou sobre o genocídio em massa. O que você quer tentar?

“A autoridade de recursos hídricos coletou amostras daqui na terça -feira … não há veneno. Eu também bebi a água … a água que vai para Delhi daqui é limpa. Mas quando essa água vai para Delhi daqui (daqui a É Enter Delhi de Haryana) e o que obtemos em Palwal e Faridabad é horrível “, disse Saini.

Ele alegou que Kejriwal está fazendo políticas de mentiras. O coordenador da AAP não cumpriu as promessas feitas ao povo de Delhi e quer se salvar dando tais declarações, disse Saini.

“Ele deu uma declaração que criou medo e medo entre as pessoas. Ele também insultou o povo de Haryana com seus comentários, o que é lamentável”, disse Saini.

O primeiro -ministro de Haryana disse que o Centro deu rúpias de ₹ 8,5 bilhões à dispensação da AAP em Delhi, para que eles pudessem tratar a água dos drenos que fluem para Yamuna.

“Mas não se sabe para onde esse dinheiro foi … Kejriwal havia dito anteriormente que Yamuna vai limpar, mas não fez nada”, disse Saini.

Saini fingiu beber Yamuna Agua: Kejriwal

Kejriwal disse que o primeiro -ministro de Haryana, Nayab Singh Sini, “fingiu” beber água de Yamuna e depois cuspir algo no rio, dizendo que eles querem que o povo de Délhi consuma a mesma água “venenosa”.

“O primeiro -ministro de Haryana, Nayab Singh Saini, fingiu beber água de Yamuna … e depois cuspiu a mesma água de volta para Yamuna. Quando eu disse que a água de Yamuna poderia ser perigosa para a vida de Delhiitas devido à poluição de amônia, eles ameaçaram abrigar uma empresa contra mim.

“Eles querem fazer o povo de Delhi beber a mesma água venenosa que eles mesmos não podem beber. Eu nunca vou deixar isso acontecer ”, disse Kejriwal na posição.

Atishi alegou na segunda -feira que o BJP está “interrompendo deliberadamente” o suprimento de água de Delhi como uma “perda histórica” ​​aguarda o partido de açafrão nas pesquisas da Assembléia de 5 de fevereiro na capital nacional.

O Sr. Kejriwal alegou que o BJP está tentando manter o povo de Delhi sede enquanto se rende à “política suja”.

“O povo do BJP em Haryana está misturando veneno na água e enviando -o para Delhi. Se as pessoas em Delhi beberem essa água, muitas morrerão. Qualquer coisa pode ser mais desagradável do que isso?

“O veneno misturado na água não pode ser limpo em estações de tratamento de água. Para a segurança do povo de Delhi, o suprimento de água deve parar em muitas áreas”, disse Kejriwal em uma posição em x.