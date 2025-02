Os bispos católicos exigem congelamento no financiamento de reassentamento de refugiados

A Conferência Católica de Bispo dos Estados Unidos (USCCB) processou na terça -feira para desafiar os fundos de bloqueio do governo Trump para programas de reassentamento de refugiados.

Grupos de imigração já processaram o governo que suspende novas admissões de refugiados, mas a nova demanda busca impedir que o Departamento de Estado congele fundos para organizações locais associadas ao governo federal para apoiar os refugiados quando chegarem aos Estados Unidos.

Ele Terno da USCCB Ele diz que mais de 6.700 refugiados admitidos foram designados quando seu financiamento foi suspenso no final do mês passado, deixando a organização no gancho por milhões de dólares semanalmente e o forçou a demitir funcionários.

“Os refugiados que já entraram nos Estados Unidos podem ser eliminados em breve do apoio, violando a vontade do Congresso expressos pelo Estado e dificultando a criação de membros produtivos da sociedade”, diz a denúncia.

O processo, apresentado em Washington, o Tribunal Federal do Distrito de DC, afirma que o congelamento prejudica o poder da bolsa do Congresso e viola várias leis federais.

A colina se comunicou com o Departamento de Estado para comentar.

Desde que ele assumiu o cargo, Trump emitiu uma onda de ações de imigração que variam de restringir a cidadania da lei de nascimento para assumir as cidades do santuário tão chamadas.

Essas ações e esforços da administração para suspender várias partes do orçamento federal foram sujeitos a escrutínio legal, parte de quase 80 demandas que desafiam as principais ações da administração.

A USCCB disse que o Departamento de Estado concedeu aproximadamente US $ 65 milhões pelos programas iniciais de reassentamento de refugiados este ano e justificou a prisão dos fundos ao indicar a ordem executiva de Trump que suspendeu a ajuda externa e uma sugestão de que os prêmios “eles não podem ser consistentes” com com a as prioridades do departamento.

“O fato de o financiamento federal ser parte integrante dos serviços de reassentamento da USCCB é um resultado direto das decisões do Congresso sobre o design do programa e as tarefas que o direcionaram”, diz a demanda.

“E a incerteza que agora rodeia o financiamento e a associação USCCB causará consequências catastróficas potencialmente longas para os programas do USCCB, uma vez que o risco financeiro substancial de se associar ao governo para fornecer esses serviços é muito alto se os reembolsos puderem ser arbitrariamente e arbitrariamente e arbitrariamente e ilegalmente suspenso “, continua ele.

Fonte