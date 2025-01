Os bombeiros evacuados de Los Angeles não foram informados de que não havia chance de retornar até pelo menos 16 de janeiro.

Dylan Casey, do Corpo de Bombeiros de Los Angeles, procura pontos quentes em terreno queimado após o incêndio em Palisades ao longo da Pacific Coast Highway em Malibu, Califórnia, domingo, 12 de janeiro de 2025. | Crédito da foto: AP

“Dezenas de milhares de pessoas forçadas a deixar suas casas pelos enormes incêndios que assolam Los Angeles não poderão retornar por pelo menos quatro dias”, disseram autoridades no domingo (13 de janeiro de 2025).

Os evacuados frustrados formaram filas nos postos de controle na esperança de entrar em áreas proibidas barricadas em meio aos incêndios em Palisades e Eaton.

Muitos estão desesperados para regressar às casas de onde tiveram de fugir com apenas alguns momentos de antecedência para irem buscar medicamentos ou roupas que não tiveram oportunidade de obter.

Outros querem simplesmente saber se as suas casas sobreviveram.

Mas o chefe dos bombeiros do condado de Los Angeles, Anthony Marrone, disse no domingo (13 de janeiro de 2025) que as rajadas de vento previstas para esta semana significam que a emergência de incêndio está longe de terminar.

“Eles não podem voltar para casa simplesmente porque não é seguro”, disse ele em entrevista coletiva.

“É nossa prioridade coletiva… conseguir que os residentes voltem para suas casas o mais rápido possível.

“Essa conversa não acontecerá até o final do evento de bandeira vermelha que está em andamento”, disse ele, referindo-se aos ventos fortes que devem durar até quarta-feira (8 de janeiro de 2025).

“Fique tranquilo, na quinta-feira (9 de janeiro de 2025) começaremos a falar sobre repovoamento.”

Em longas filas em vários quarteirões da cidade, as pessoas fazem filas de até 11 horas para uma visita breve e acompanhada às suas casas numa zona de evacuação.

Uma mulher, que se identificou como Janelle, disse à estação KTLA Ele sabia que sua casa havia desaparecido, mas precisava de um “encerramento”.

“Vejo as fotos, vejo os vídeos e só quero ver com meus próprios olhos”, disse ele, com a voz embargada.

“Eu sei que desapareceu, mas… só quero ver com meus próprios olhos.”

cinzas do pai

O editor Henry Levinson estava tentando voltar para casa, no bairro de Pacific Palisades.

“Queria recolher as cinzas do meu pai, que tivemos que deixar para trás, bem como as cinzas da minha avó, que também tivemos que deixar para trás”, disse ele. AFP no domingo (13 de janeiro de 2025).

Mas mesmo essas visitas escoltadas foram suspensas no domingo (13 de janeiro de 2025), quando os bombeiros ficaram preocupados com o aumento dos ventos e com o seu potencial para reacender brasas fumegantes.

Marrone disse que um sistema está sendo desenvolvido para permitir que os residentes evacuados acessem a Internet para ver se suas casas foram danificadas ou destruídas.

A vereadora da cidade de Los Angeles, Traci Park, disse compreender a angústia das pessoas afetadas, mas que as condições eram simplesmente perigosas demais.

“São decisões difíceis e sei que muitos dos meus eleitores estão desapontados e frustrados, mas a segurança deve continuar a ser a nossa principal prioridade”, disse ele.

Cerca de 100 mil pessoas permanecem sob ordens de evacuação obrigatória em diversas zonas de incêndio, abaixo do máximo de 180 mil na semana passada.

As áreas afetadas pelos incêndios foram devastadas, com ruas inteiras reduzidas a cinzas e infraestruturas severamente destruídas.

O xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, disse que seus representantes continuariam a manter as pessoas fora das áreas.

“Muitas destas áreas ainda parecem ter sido atingidas por uma bomba. “Existem fios elétricos energizados, linhas de gás e outros perigos”, disse ele.

“Sei que há muitas pessoas tentando voltar para casa. “Somos muito empáticos e sensíveis a essas necessidades, mas a sua segurança está em primeiro lugar”, afirmou.

O último número oficial de mortos nos incêndios mortais foi de 24, mas espera-se que este número aumente à medida que equipas de busca com cães vão de casa em casa.