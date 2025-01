Os buracos persistem, embora a Corporação tenha reparado 2.051 estradas no ano passado

Mesmo quando a Greater Chennai Corporation (GCC) concluiu a reconstrução de 2.051 estradas das 3.273 propostas, a um custo de 401,58 milhões de rupias, ao abrigo de vários esquemas em toda a cidade, no ano passado, persistem queixas sobre estradas danificadas.

“Dirigir nas estradas internas perto de Kamarajar Salai, em Virugambakkam, requer habilidades especiais. Uma parte da estrada Thangal Erikarai em direção a Mettukuppam foi construída em 2023. Mas o trecho próximo ao crematório elétrico de Virugambakkam em direção a Koyambedu ainda não foi concluído. A última parte fica suja e acidentada com a chuva, dificultando o trânsito intenso. O despejo a céu aberto de resíduos na beira da estrada agrava os problemas”, disse Karthikeyan, um morador de 30 anos.

De acordo com o GCC, das 1.188 estradas de rotas de ônibus (BRR) e estradas de rotas internas (IRR) ocupadas por Rs 150 milhões sob a Comissão de Finanças do Estado (SFC), 1.076 foram concluídas, 29 estão em andamento e 39 estão sendo concluído. e 44 cancelados, até 30 de dezembro. Da mesma forma, das 1.039 estradas ocupadas por ₹ 118,91 crore, em Nagarpura Salaigal Membattu Thittam (NSMT), 528 foram concluídas, as obras em 126 estão em andamento, 383 ainda não foram iniciadas e dois caminhos foram abandonados. No âmbito do Fundo de Infraestrutura Rodoviária Urbana de Tamil Nadu (Turif), das 1.046 obras no valor de 132,67 milhões de rupias, 447 foram concluídas, 146 estão em andamento e 453 ainda não foram iniciadas.

Os BRRs e IRRs próximos às áreas onde o trabalho está sendo realizado pela Chennai Metro Rail Limited (CMRL), como Saligramam, são os mais afetados, disse outro morador.

Raghavan, um residente da rua Ambedkar em Nanganallur, alegou que uma parte da estrada Thillai Ganga Nagar foi danificada devido ao desvio de veículos pesados ​​​​nesse trecho devido ao trabalho da CMRL na estrada principal.

Moradores de toda a cidade reclamaram de estradas ruins: Thoppai Vinayagar Koil Road em Kodungaiyur tem ladrilhos incompletos, Shaik Maistry Road em Royapuram tem cortes perto de esgotos que precisam de reparos, City Link Road em Adambakkam e Chakrapani Road perderam sua camada superior, EVR Road em Kilpauk perto o cruzamento da Flowers Road com a Race Course Road em Guindy está cheio de buracos, Basin Elephant Gate Street e a estrada próxima, Esquadra de Polícia P6 de Kodungaiyur, permanece em más condições durante semanas.

O CCG informou que serão lançados no final de Janeiro concursos para a reabilitação das estradas da cidade durante o próximo exercício financeiro.

A Corporação também planeja adquirir 15 máquinas móveis de patchwork para agilizar o reparo de buracos em rotas de ônibus e estradas internas.