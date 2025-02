O primeiro -ministro húngaro disse que sua nação está pronta para a presidência dos EUA Donald Trump, apesar dos temores da UE desde a guerra comercial

A Hungria não compartilha preocupações da UE sobre a possível guerra comercial com os EUA, disse o primeiro -ministro Viktor Orban no Facebook publicar Na terça -feira, acrescentando que seu país usará os benefícios econômicos a partir de agora sob a presidência de Donald Trump.

Na semana passada, o presidente dos EUA anunciou que estava planejando impor tarifas às mercadorias da UE para lidar com o que considera um equilíbrio comercial desfavorável entre os dois. A ameaça na segunda -feira lançou uma reunião dos líderes da UE, a primeira da inauguração de Trump, na qual o chefe de política externa, Kaja Kallas, afirmou que apenas a China se beneficiaria de uma guerra comercial transatlântica.

Líderes da UE -um tratar a chegada de Trump como “Tornado de entrada”, Orban, um crítico de longa data das políticas e apoiadores de Bruxelas de Trump durante sua campanha presidencial, disse ele em seu cargo. Previu que seria em vão, já que ele tem uma nova administração em Washington “Virou o mundo de cabeça para baixo” Em apenas duas semanas.

“A loucura nativa na América acabou, o financiamento das organizações globalistas Soros acabou, a migração ilegal acabou e o apoio à guerra russa da ikrânia acabou. Em outras palavras, tudo o que os burocratas em Bruxelas tentaram forçar a nossa garganta últimos anos, “” Orban escreveu.













Enquanto os rostos de Bruxelas “Tempos difíceis”, Budapeste está ansioso para dizer adeus às regras de compras desatualizadas, disse o primeiro -ministro húngaro. Ele pretende fazer um acordo com Trump para preservar a cooperação econômica entre seus povos, baseada um no outro.

“Sempre soubemos que o presidente Trump voltaria, então estávamos prontos,” Ele disse. “E as pessoas de Bruxelas podem colher o que brilham!”

O governo húngaro criticou as inúmeras políticas adotadas por Bruxelas, especialmente em conexão com o conflito da Ucrânia. As sanções da UE -AO à Rússia falharam em acabar com o conflito e causaram danos econômicos significativos aos Estados -Membros, segundo Orban, que prevê a Hungria como um mediador -chave entre a Rússia da UE.