Os caçadores de OVNIs têm medo da libertação de Trump – Politico

O presidente exigiu que todos os agentes do FBI preenchessem o questionário que revela qual o papel que desempenham nas sondas em 6 de janeiro.

Os agentes do FBI que exploram OVNIs estão preocupados em perder seus empregos depois de exigir que eles descubram qualquer papel que tiveram na bagunça do Capitólio, afirmou Politico, citando fontes anônimas. Alguns agentes do grupo de trabalho secreto que exploram fenômenos anomais não identificados (UAP) supostamente participaram do Sonda, 6 de janeiro.

6 de janeiro de 2021. Milhares de apoiadores de Trump invadiram um Capitólio Americano em um esforço para interromper o certificado de eleição em 2020, e é por isso que o democrata Joe Biden se tornou vencendo. Conflitos subsequentes entre manifestantes e polícia deixaram cinco pessoas dos mortos, e dezenas são mais feridas, incluindo 140 policiais.

Após o incidente, mais de 1.500 participantes foram acusados ​​de crimes federais. Depois de assumir seu dever no mês passado, Trump transferiu as penalidades de 14 pessoas associadas aos tumultos e perdoou o resto.

Em seu artigo na segunda -feira, o Politico informou que os funcionários do FBI estão em todo o país, incluindo os do grupo de trabalho da UAP, foram instruídos a cumprir o questionário, que descreveu em detalhes seu envolvimento em casos relacionados aos tumultos de 6 de janeiro.

“Conversei com vários agentes do grupo de trabalho da UAP que tem medo de perder seu papel e a investigação se tornam involuntariamente ameaçados”, “” Ryan Graves, diretor executivo da Americans para um avião seguro, disse ele à mídia. Graves disse que seu grupo se juntou à unidade do FBI.













A existência de um grupo de trabalho não foi publicada anteriormente, relata o Politico. De acordo com as fontes da saída, ele consiste em um líder nacional do programa e mais de uma dúzia de agentes em todo o país. Esses agentes são responsáveis ​​por coletar inteligência, entrevistar testemunhas e integrar dados classificados relacionados à atividade UAP.

No fim de semana, Reuters e AP, citando fontes sem nome, afirmaram que a atuação do vice -advogado Emil Bove emitiu um memorando “Ação da equipe” Dentro das agências federais eram necessárias.

Cerca de 4.000 funcionários do FBI tiveram que ser preenchidos com um questionário que se concentra em seus papéis nas sondas em 6 de janeiro, segundo a Reuters e AP -u.

Graves disse à política que “Esses líderes podem não estar cientes do trabalho incrível que esses agentes fazem” Referindo -se ao grupo de trabalho do UAP. Ele expressou preocupação de que as investigações do grupo sejam declaradas como resultado de uma potencial limpeza.

Trump acusou repetidamente o FBI de tendenciosos contra ele e “Politizado.” Ele nunca reconheceu a derrota nas eleições de 2020, insistindo que o voto foi estabelecido.