As autoridades estaduais aprovaram uma campanha chamada “Calexit” para uma possível votação em uma secessão 2028.

Os ativistas da Califórnia buscam colocar a independência do estado dos EUA para votar, na esperança de receber mais apoio do que seus esforços anteriores após a vitória das eleições de Donald Trump 2016.

Na semana passada, o secretário de Estado da Califórnia, Shirley Weber, aprovou a iniciativa de votação de Marcus Evans de Fresna para coletar assinaturas necessárias para votar durante as eleições gerais de novembro de 2028. “A Califórnia deveria deixar os Estados Unidos e se tornar um estado livre e independente?”

Até o final de julho, Evans deve coletar assinaturas de 546.651 eleitores registrados – que são 5% dos votos dados durante a eleição do governador da Califórnia em 2022 – a fim de obter secessão na votação.

Se uma medida de pelo menos 55% de apoio e 50% da participação dos eleitores passarem, seria “Votando com desconfiança dos Estados Unidos” e iniciar a criação do Comitê de Estado para Pesquisa da Sustentabilidade da Independência da Califórnia. O corpo proposto de 20 membros relataria suas descobertas em 2028.













A análise legislativa preparada para o procurador -geral da Califórnia, o VOJ, enfatiza que a constituição do Estado não permite a secessão dos EUA, e a proposta não inclui mudanças constitucionais. O documento estima o custo da operação da Comissão em US $ 2 milhões por ano, além de US $ 10 milhões, um dos custos relacionados às eleições.

Evans foi anteriormente vice -presidente de ‘Sim, Califórnia’, um grupo que defendia a independência que se tornou popular em novembro de 2016, após a primeira vitória presidencial de Trump. A mídia o descreve como um “longo” Naquela época, a campanha foi suspensa nove anos depois, em dezembro de 2024, de acordo com o site.

No e -mail da CBS News na semana passada, Evans disse, “Acreditamos que agora é o melhor momento para o Calexit – agora estamos em uma posição melhor para alcançar o Calexit que o 2016”. O ativista citou dois que Trump se lembra durante seu primeiro mandato presidencial e processo criminal federal contra ele durante a campanha eleitoral de 2024.

Os apoiadores da independência da Califórnia enfatizam uma grande economia estatal, alegando que, como estado soberano, se tornaria o quinto maior do mundo. O estado informou em seu PIB de US $ 3,8 trilhões em 2023.