Os caucasianos causam problemas novamente em Bali, a execução da segurança do Finns Beach Club

Bali, Viva – Viral nas redes sociais Quatro caucasicos em Bali realizam a perseguição a residentes locais. Desta vez, os caucasicos chegaram ao Oficial de Segurança do Finns Beach Club, Bali, na terça -feira, 11 de fevereiro de 2025, por volta das 21h40.

Leia também: As ações de GLP 3 kg estão seguras, as pessoas são solicitadas em Bali para não ficar com medo

No vídeo que circulava, 4 caucasicos que usavam apenas calças estavam envolvidos em um choque em frente à partida do Finns Beach Club.

Chefe de Relações Públicas do Ipda Badung I Putu Sukarma disse, uma vítima que fiz Bagus Yohanandita (33) de Yahembang, Jembrana Regency. Quando o incidente, a vítima estava a serviço no Finns Beach Club.

Leia também: Devido ao mau tempo, dezenas de vôos no aeroporto de Ngurah Rai Bali experimentaram atrasos para cancelar o voo

De acordo com a informação, a segurança viu os caucasicos suspeitos de sentar na Tabela 401 da cama do dia com outros convidados sentados no dia 402 devido a um nódulo com uma das mulheres no dia 402.

“Na época do incidente, a vítima estava a serviço do Finns Beach Club como oficial de segurança. Há caucasia que se suspeitavam de que eram os autores e amigos que sentaram na Tabela 401 dias causaram inconvenientes para outros visitantes”, disse Putu Sukarma, Quarta -feira, 12 de fevereiro de 2025.

Leia também: Antes do mandato da posição do governador interino de Bali, Mahendra Jaya foi oficialmente inaugurado como o inspetor geral do Ministério do Interior

O oficial de segurança tentou quebrar o caos, mas os caucasianos levantaram o dedo médio para a segurança. Depois que eles os lembram várias vezes, os caucasicos foram convidados a deixar a localização liderada pela área de Finns Beach Club.

“Quando eles chegaram à área de estacionamento do Finns Beach Club, os caucasicos suspeitos dos autores começaram a se rebelar e começaram a alcançar alguma segurança”, explicou.

Logo depois, os amigos dos autores vieram e se juntaram aos cegos e depois escaparam correndo para o norte de JL. Beach de Berawa.

A vítima caiu imediatamente e sofreu uma ferida rasgada na parte de trás da cabeça. A vítima também perdeu dois dentes da frente e hemorragias nasais. “Este incidente foi relatado ao SPKT da polícia do setor de Kuta do norte na quarta -feira, 12 de fevereiro de 2025, por volta de 00,40 WITA”, disse ele

Putu Sukarma disse que os autores estavam sendo caçados pelos policiais. “Ainda estamos explorando e investigando o relatório da vítima”, disse Putu Sukarma.