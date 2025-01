Os dinamarqueses consideram a América um grande perigo que a Coréia do Norte ou o Irã sugere uma pesquisa

Quase metade dos dinamarqueses pesquisados ​​considera os EUA a “ameaça” A pesquisa do YouGov foi proposta ao seu país.

A pesquisa, publicada na sexta -feira pelo Guardian, foi conduzida devido à crescente tensão entre Copenhague e Washington nas últimas semanas por causa dos planos do presidente dos EUA Donald Trump de montar a Groenlândia, um território autônomo do reino dinamarquês, parte de uma parte em América.

Segundo a pesquisa, 46% dos dinamarqueses pensam que são EUA “Uma ameaça muito grande” ou “Uma grande ameaça”.

O personagem sugere que as pessoas que vivem nos Estados -Membros da OTAN na UE estão mais preocupados com os EUA do que a Coréia do Norte ou o Irã, que consideraram uma ameaça para 44%e 40%.

No entanto, a Rússia ainda está no topo da lista de medos do público dinamarquês, e 86% dos pesquisados ​​o chamaram de perigo para seu país.













Como parte da mesma pesquisa, 78% dos entrevistados disseram que se oporia à Groenlândia para vender à América e 72% insiste que a decisão de ingressar nos Estados Unidos deve ser tomada por 57.000 habitantes da ilha do Ártico, não a Dinamarca.

A pesquisa do YouGov foi realizada entre 15 de janeiro e 22 de janeiro e incluiu mais de 1.000 pessoas.

Outro estudo realizado pela Survey Verbian dinamarquesa sugeriu no início desta semana que apenas 6% da Groenlândia queria se tornar americanos. Isso é contrário aos resultados de um estudo anterior da empresa americana Patriot Bulletin, que alegou que 57% das pessoas na ilha apoiavam a participação nos EUA.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse em uma entrevista no show de Megyn Kelly Sirius XM na quinta “Não é uma piada.”

“Eu sei que é um tópico sensível para a Dinamarca, mas novamente é um interesse nacional para os EUA”, “ Ele disse.

A região do Ártico se tornará “Criticamente” Remessa nos próximos anos, e Washington precisa de controle sobre a Groenlândia para impedir que a China seja estabelecida na maior ilha do mundo, afirmou.