Os cidadãos pediram que não cooperassem com Shell Saukia, esta é a resposta de Ria Ricis

Yakarta, vivo – A carga fotográfica de Ricis com o empresário de cuidados com a pele, Shlaya Saukia, tornou -se um tópico quente de conversa sobre redes sociais. Vários cidadãos destacaram a reunião e pediram a Ricis que não recebesse a cooperação promocional ou de apoio de Shlaya Saukia, conhecida por ser hostil a uma figura conhecida como detetive ou médico de ensino.

Essa controvérsia se destaca depois que uma conta de fofoca compartilha a segunda foto. No fardo, um dos cidadãos escreveu um comentário que pediu a Ria Ricis que não participasse da promoção dos produtos da Shella Saukia. Mova -se ainda mais.

“Sis icis, não faça nada com o produto SS, mesmo se você for suportado“Um cidadão escreveu.

