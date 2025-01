Os comentários de Trump aprofundam o desacordo do Partido Republicano sobre como aprovar sua agenda

As idas e vindas públicas do presidente eleito Trump sobre se os republicanos deveriam aprovar a sua agenda em um ou dois pacotes massivos estão aprofundando as divergências entre os legisladores sobre como abordar o ambicioso empreendimento.

No fim de semana, Trump colocou algo em risco ao apelar a “um projeto de lei poderoso” que abordaria a energia, a fronteira, os impostos e potencialmente o limite da dívida. Mas ele aparentemente rebaixou a classificação menos de um dia depois, dizendo em uma entrevista na manhã de segunda-feira que está aberto a uma opção de dois projetos de lei, turvando as negociações sobre como o partido deveria proceder.

A ambiguidade do presidente eleito está a tornar o debate sobre a estratégia ainda mais complicado no Capitólio, onde os principais legisladores reconhecem abertamente que o esforço será uma subida difícil, independentemente do caminho que escolherem.

“Haverá desafios de qualquer maneira”, disse o líder da maioria no Senado, John Thune (RSD), ao The Hill. “Isso é algo difícil, algo muito difícil, muito trabalhoso. “Temos muito trabalho pela frente, mas isso precisa ser feito.”

Durante grande parte do mês passado, os principais republicanos estiveram divididos sobre como o processo deveria decorrer. Os republicanos em ambas as câmaras pretendem aprovar grande parte da agenda de Trump através de um processo conhecido como reconciliação, que contorna a obstrução do Senado e exigiria apenas votos do Partido Republicano.

Thune propôs um plano de dois projetos de lei, com um projeto de lei inicial abordando questões de energia e fronteiras e um segundo expandindo os cortes de impostos de Trump e abordando outras questões. Enquanto isso, o presidente do House Ways and Means, Jason Smith (R-Mo.), Estava entre os principais proponentes de um projeto de lei “lindo”, como disse Trump.

Ao regressar ao Capitólio na segunda-feira, os principais legisladores de ambas as câmaras pareceram interpretar os comentários de Trump como um endosso ao seu próprio campo. A senadora Shelley Moore Capito (RW.Va.), que faz parte do Comitê de Dotações, por exemplo, disse que esperava clareza em um ou dois projetos de lei “esta semana” e observou que ainda prefere algumas medidas, enquanto Smith sugeriu que mover uma única conta era um negócio fechado.

“Vocês realmente gostam de mexer”, disse Smith ao The Hill quando questionado sobre a entrevista de Trump com Hugh Hewitt, parecendo incomodado com perguntas sobre os comentários de Trump no início do dia.

“O que ele disse é que prefere um projeto de lei único, ele só quer que ele seja aprovado”, disse Smith, acrescentando que não estava preocupado com o fato de Trump recuar da ideia de um projeto de lei único. “De jeito nenhum. Isso é besteira. De jeito nenhum.”

O presidente da Câmara, Mike Johnson (R-La.), por sua vez, disse aos repórteres que “o plano na Câmara tem sido um projeto de lei único” e que a “suposição agora” é que haverá um projeto de lei único. Mas ele disse que os legisladores estão no processo de “descobrir a forma mais eficiente e eficaz” de fazer avançar a agenda de Trump, citando divergências no Senado.

Ele observou que conversou com o presidente eleito e Thune na manhã de segunda-feira.

“O Senado tem uma opinião e uma perspectiva ligeiramente diferentes sobre a reconciliação e qual é a estratégia mais inteligente da Câmara dos Representantes, e tudo bem, faz parte deste processo. “Como todos sabem, construímos um consenso em torno destas ideias, mas cumpriremos esta missão”, disse Johnson. “Eu não me preocuparia muito com qual é a estratégia exata.”

As negociações centradas na reconciliação remontam ao verão, quando os republicanos salivaram com a oportunidade de promover as suas políticas favoritas sem apaziguar os democratas.

A extensão dos cortes fiscais implementados em 2017, muitos dos quais expiram no final do ano, está há muito tempo na lista de desejos dos membros. No entanto, abordar a fronteira também tem sido uma prioridade máxima, uma vez que foi uma das principais questões de campanha do partido durante a campanha de 2024.

Trump se reunirá com uma ampla gama de republicanos da Câmara no fim de semana, incluindo membros do House Freedom Caucus, legisladores republicanos que desejam eliminar o limite de dedução de impostos estaduais e locais e outros.

Alguns republicanos do Senado permanecem firmemente no campo dos dois projetos de lei, incluindo vários aliados importantes de Trump. O novo presidente do Comitê de Orçamento do Senado, Lindsey Graham (R-S.C.), argumentou que um atraso na aprovação das disposições fronteiriças seria prejudicial à segurança nacional e seria imprudente.

“Atrasar a segurança nas fronteiras é uma ideia perigosa”, disse Graham, acrescentando que, se se mantivesse firme, uma lei fronteiriça poderia ser implementada até meados de fevereiro. “Se você conseguir fazer tudo em abril, talvez funcione, mas tenho muitas dúvidas”.

Johnson traçou um cronograma ambicioso no fim de semana para aprovar um único projeto de lei de reconciliação, com o objetivo de aprovar uma resolução orçamentária, desbloqueando o processo obscuro, até o início de fevereiro, e depois aprovar o pacote completo na primeira semana de abril e enviá-lo para. o Senado.

Em particular, a Flórida está programada para realizar uma eleição especial em 1º de abril para substituir o deputado Mike Waltz (R-Flórida), que está deixando a Câmara para ingressar na administração Trump, e o ex-deputado Matt Gaetz (R-Flórida). , que se recusou a prestar juramento neste Congresso após retirar seu nome da consideração para procurador-geral.

Espera-se que os republicanos mantenham esses assentos, obtendo dois votos preciosos para o pacote de alto risco.

“Isso colocaria o projeto de lei na mesa do presidente para sua assinatura no final de abril”, disse Johnson em entrevista ao “Sunday Morning Futures”, observando que a data poderia ser adiada para maio. “Isso seria fantástico.”

No entanto, muitos consideram essa linha do tempo uma ilusão.

O senador Markwayne Mullin (R-Okla.), um aliado de Trump e Johnson, disse aos repórteres que a aprovação até abril seria “muito difícil”, acrescentando que um prazo antes do Memorial Day é “viável”.

“Mas acho que vai ser difícil”, disse ele.

Mullin também indicou que todo o exercício – incluindo o momento, o que pode ser aprovado e como é aprovado – dependerá do que a Câmara conseguir administrar.

“A Câmara é um órgão muito atencioso, mas disfuncional neste momento”, disse ele. “Não importa o que (os senadores republicanos) querem. Eles têm que ir primeiro. …Podemos dizer o que quisermos. Não temos voto naquela câmara. Não discordo dos meus colegas que dizem a mesma coisa. “Simplesmente não depende de nós.”

Enquanto os legisladores se envolvem no debate sobre um ou dois projetos de lei, alguns republicanos ficam totalmente à margem, adiando a decisão final de Trump.

“Não importa como o presidente Trump queira fazer isso, estou bem”, disse o senador Eric Schmitt (R-Mo.), que jogou golfe com Trump e o vice-presidente eleito Vance. “Há discussões sobre como isso é abordado. Você ganha uma vitória antecipada no tabuleiro ou um bilhete grande e lindo. Estou um pouco indiferente. “Eu só quero que sejamos eficazes.”

“Ele será o quarterback”, disse ele sobre Trump. “Ele vai tomar a decisão.”

Emily Brooks contribuiu.

