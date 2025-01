Os comentários inesperados de Patrick Kluivert sobre a decepção do Bahrein com a seleção indonésia: Aquela partida…

Jacarta – O técnico da seleção indonésia, Patrick Kluivert, comentou a partida entre Indonésia e Bahrein pela terceira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A partida realizada no Estádio Nacional do Bahrein em 10 de outubro de 2024 foi considerada polêmica entre os torcedores de futebol indonésios.

A atuação do árbitro que dirigiu a partida, Ahmed Al Kaf, foi considerada muito prejudicial à seleção indonésia. O motivo é que ele não terminou o jogo mesmo com os minutos extras já tendo terminado.

 Seleção da Indonésia x Bahrein

Com isso, a partida, originalmente vencida pelo Garuda Squad com placar de 2 a 1, foi empatada pelo Bahrein no final da partida em 2 a 2.

Comentários de Patrick Kluivert

Em resposta à partida, Patrick disse que a partida havia acabado, então não havia necessidade de discutir mais o assunto.

O ex-atacante da seleção holandesa pediu aos seus torcedores que se concentrassem nos quatro jogos restantes da terceira pré-eliminatória para a Copa do Mundo de 2026.

As quatro partidas que a seleção indonésia disputará serão contra Austrália, Bahrein, China e Japão.

“Na minha opinião, os jogos já foram disputados, então não há mais necessidade de falar sobre eles. É melhor falar sobre os próximos jogos e focar neles”, disse Patrick em YouTube Najwa Shihab, visto na quinta-feira, 16 de janeiro de 2025.

 Esta partida estará em destaque porque a Indonésia está determinada a alcançar a vitória após um polêmico empate contra o Bahrein.

Patrick está confiante de que a seleção indonésia pode melhorar os resultados nada ótimos da partida anterior, pois a equipe do Garuda possui um capital importante, ou seja, boa qualidade de equipe.

“Assisti aos dois últimos jogos contra Arábia Saudita e Austrália. Acho que a qualidade desta seleção é boa, claro que tudo pode melhorar e por isso estou aqui para tentar melhorar o nível de jogo”, afirmou.