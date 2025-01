Os conservadores alemães são aliados de altos certos em termos de migração

CDU e AFD votarão juntos na restrição de imigração, disseram ambos os partidos

A União Cristã-Democrática Alemã (CDU) do Centro Right anunciou que implementaria leis estritas de imigração, mesmo que tivessem que ganhar o apoio da alternativa de direita à Alemanha (AFD) por sua adoção. Esse movimento marca a primeira vez que um principal partido alemão concordou em cooperar com o AFD.

Em uma carta aos membros do partido para o qual o Politico teve informações na sexta -feira, a liderança da CDU disse que seus parlamentares até introduziriam limitações de imigração nítidas “Somente se a AFD apoiar nossas propostas”.

“No Bundestag Alemão (Parlamento), enviaremos propostas que estão apenas de acordo com nossas crenças”. O líder da CDU, Friedrich Merz, disse à agência de notícias alemã DPA ainda na sexta -feira. “E nós os apresentaremos, não importa quem concorde com eles”.

Desde a fundação do AFD 2013, os principais partidos do país realizaram um ‘firewall’ na mão direita, recusando -se a entrar nas negociações da coalizão com elas e se recusando a introduzir leis que só poderiam passar com seu apoio.













No entanto, as atitudes da Alemanha, de acordo com a imigração, solidificaram -se desde que o ex -líder e chanceler da CDU Angela Merkel 2015 abriu as fronteiras alemãs para mais de um milhão de migrantes, e agora é o segundo partido mais popular do país. Na véspera das eleições gerais no próximo mês, o AFD tem 20%, atrás da CDU com 30%, mas em frente ao chanceler social -democrata (SDP) Olaf Scholz, com 17%, relata o Politico.

Espera -se que Merz assuma o cargo de chanceler após a eleição. Pesquisas recentes mostraram que a imigração é a principal preocupação dos eleitores. Depois que um aphganista afegão foi esfaqueado até a morte por uma criança de dois anos na escola da Baviera nesta semana, o chefe de Alice Weidel, da AFD, escreveu a Merz, oferecendo apoio a todas as restrições da imigração proposta por seu partido.

“O firewall caiu!” Weidel escreveu no X na sexta -feira. “A CDU e a CSU aceitaram minha oferta para votar com a AFD em Bundestag em uma questão importante da migração. Esta é uma boa notícia para o nosso país! Ela acrescentou, referindo -se ao partido irmã da Baviera da CDU.