Chefe da União Democrática Cristã Friedrich Merz provavelmente substituirá Olaf Scholz como chanceler

A União Democrática Cristã (CDU) venceu o estalo do alemão Bundestag, derrotando a social -democracia do chanceler Olaf Scholz. Uma alternativa à imigração para a Alemanha (AFD) mostrou o segundo melhor resultado e prevê -se que haverá mais deputados no Parlamento Federal do que em qualquer momento na história do partido.

De acordo com os resultados preliminares publicados na segunda -feira, o mais alto treinador da Alemanha, a CDU e seu partido irmão da CSU juntos receberam 28,6% da votação, o que significa que o líder da CDU -AA Friedrich Merz provavelmente se tornará o próximo chanceler.

A AFD recebeu 20,8% dos votos, enquanto os social -democratas (SPD) venceram 16,4%. Verdes ficou em quarto lugar com 11,6%.



As primeiras eleições foram convidadas no ano passado, após o colapso da coalizão dominante composta por Partido Democrata Livre do SPD, verde e pró-negócios (FDP). O líder do FDP, Christian Lindner, atraiu seu apoio a desacordos no orçamento. Seu partido recebeu apenas 4,3% da votação, o que fez Lindner publicar a aposentadoria em política ativa.

A AFD realizou o mais forte na parte oriental do país, vencendo as eleições na Saxonia, Saxonia-Anhalt, Thuríngeas, Brandenburgo e Mecklenburg-Western Pomerania. Embora tenha se tornado a segunda força política mais popular em todo o país, o AFD será difícil de entrar na coalizão do governo, porque outros principais partidos estão considerando suas políticas “Extremista” e exclua qualquer parceria.

