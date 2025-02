Os contratos do Ministério da Defesa no valor de ₹ 10.147 milhões de rúpias para munição de Pinaka

O Ministério da Defesa da União na quinta -feira (6 de fevereiro de 2025) assinou contratos no valor de ₹ 10.147 milhões de rúpias para uma variedade de munições para os sistemas de lançamento de vários foguetes (MRL) do Exército. A munição também melhora a gama de sistemas pinaka.

Os contratos foram assinados com a Economic Explosives Limited (EEL) e a Munations India Limited (MIL) para a aquisição de negação da área (ADM) tipo 1 e foguetes preferidos (HEPF) -MK-1 (HAPF) (HAPF) (melhorados), respectivamente, respectivamente Para Pinaka MLRs a um custo total de ₹ 10.147 milhões de rúpias, disse um comunicado do ministério.

Além disso, um contrato de atualização no software Shakti também foi assinado com a Bharat Electronics Limited (BEL).

A ADM tipo 1 munição tem um olhar especializado para entregar várias submunições em uma área maior destinada a forças, veículos e pessoal mecanizado, negando assim áreas específicas ao inimigo, segundo o comunicado. Os foguetes HEPF-MK-1 são a versão avançada do HEPF Rockets em serviço, que melhorou o alcance para alcançar um território inimigo com precisão e letalidade, disse ele. “Essas munições avançadas da ADM (DPICM) e HEPF desempenharão um papel crucial no reforço do poder de bombeiros do exército indiano, permitindo ataques precisos e de longa duração”.

O Pinaka aprimorado será o pilar da artilharia de foguetes do exército. Em novembro passado, a Organização de Pesquisa e Desenvolvimento de Defesa (DRDO) anunciou a conclusão bem -sucedida dos testes de voo de foguetes guiados por 75 km de Pinaka que estão abrindo caminho para sua indução, dobrando a linha original. O trabalho está em operação para melhorar o intervalo de 120 km e mais a 300 km.

A bateria Pinaka MLRS totalmente automatizada pode fornecer um foguete de 72 economia no alvo de até 75 km em 44 segundos. O Exército tem quatro regimentos de Pinaka em serviço e mais seis estão em ordem.

Além de melhorar as capacidades de defesa nacional, esses projetos têm um imenso potencial de geração direta e indireta de emprego, incentivando o setor de mipyme indiano através da fabricação de componentes, acrescentou o ministério.