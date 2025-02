Os cortes de dux mais preocupados podem danificar os serviços em suas comunidades: pesquisa

O trabalho do Departamento de Eficiência do Governo (DOGE) para revisar a força de trabalho federal e reduzir os gastos do governo tem muitos no limite, de acordo com uma nova pesquisa.

Mais recente Pesquisa Reuters/IpsosNa quinta -feira, isso mostra que muitos americanos, 58 %, estão preocupados com o fato de programas como a ajuda financeira de estudantes e pagamentos de seguridade social podem enfrentar atrasos. Outros 29 % não expressaram as mesmas preocupações.

Enquanto o presidente Trump nomeou o bilionário tecnológico Elon Musk para dirigir a agência, a Casa Branca disse no início desta semana que não faz parte do grupo. Em vez disso, uma apresentação judicial mostrou que Musk é considerado um funcionário do “Escritório da Casa Branca”.

Os entrevistados que se identificam como republicanos eram mais propensos a serem a favor das ações de Doge até agora, enquanto outros ainda não foram vendidos pela iniciativa de redução de custos. Mais de quatro em cada 10 americanos, 42 %, dizem que apóiam o grupo consultivo, enquanto 53 % dizem não, segundo a pesquisa.

Em geral, o objetivo do Duxt de cortar o tamanho do governo federal tem o apoio de 59 % dos americanos. Seu apoio é representado entre vários eleitores, incluindo um terço dos eleitores do Partido Democrata, de acordo com a pesquisa.

Quase todos os eleitores republicanos e cerca de um em cada cinco democratas apóiam a eliminação da assistência americana a outros países. Os números ocorrem quando Musk e Trump viram desmontar a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, que causou uma reação violenta nos Estados Unidos e no exterior.

O governo Trump também emitiu ordens para várias agências reduzirem sua força de trabalho, incluindo evidências e as nomeadas pelo ex -presidente Biden.

A maioria dos adultos americanos na última pesquisa, 62 %, não concordou com a noção de que o presidente está autorizado a rescindir funcionários federais que não se alinham com seus pontos de vista ou agenda. Cerca de 23 % disseram que deveriam ter o direito de tomar essa decisão.

Um pouco mais de 70 % dos entrevistados disseram que os ricos têm muita influência na atual Casa Branca. Cerca de 69 % também argumentaram que essas pessoas estão se beneficiando de suas conexões e proximidade com a administração atual, de acordo com a pesquisa.

As preocupações estão presentes mesmo entre os fiéis apoiadores de Trump, com 44 % delas alegando que os executivos e bilionários mais ricos estão ganhando mais dinheiro, de acordo com a pesquisa.

A pesquisa da Reuters/Ipsos foi realizada de 13 a 18 de fevereiro entre 4.145 adultos americanos. A margem de erro foi de cerca de 2 pontos percentuais.

Fonte