Os dados climáticos de 2024 apresentam um alerta severo para o futuro

Os cientistas estão a emitir um alerta severo sobre as alterações climáticas depois de o planeta ter atingido um marco importante de aquecimento em 2024.

Dados recentemente divulgados pelo Serviço de Alterações Climáticas Copernicus da União Europeia mostraram na semana passada que a temperatura média da superfície mundial era mais de 1,5 graus Celsius (2,7 graus Fahrenheit) mais quente, em média, no ano passado.

Os dados dos EUA mostraram que o mundo estava apenas aquém do limiar de 1,5 graus.

Os cientistas afirmaram que, para evitar alguns dos piores e mais irreversíveis impactos das alterações climáticas, os decisores políticos deveriam tentar limitar o aquecimento a esse ponto de referência. A referência de 1,5 graus foi consagrada no Acordo de Paris, no qual a maioria das nações do mundo se comprometeu a trabalhar para evitar que o mundo o atravesse, num esforço de protecção contra esses efeitos.

Só porque a Terra atingiu o limiar de 1,5 graus durante apenas um ano não significa necessariamente que tenha aquecido tanto de forma permanente. No entanto, os dados são um lembrete claro de que o planeta está cada vez mais perto de danos irreversíveis.

“De certa forma, é certamente um marco muito importante e muito triste para o mundo, e é apenas um verdadeiro alerta de que a crise climática está aqui”, disse Laurie Geller, cientista atmosférica que dirige o gabinete científico de revisão por pares. . no Conselho de Defesa dos Recursos Naturais, um grupo de defesa ambiental.

No entanto, acrescentou, “em outros aspectos, acho que é menos linear do que algumas pessoas pensam”.

Quando os cientistas e o Acordo de Paris global falam em limitar o aquecimento global a 1,5 graus, geralmente querem dizer mais de um ano.

“As violações mensais e anuais de 1,5°C não significam que o mundo não conseguiu cumprir a meta de temperatura do Acordo de Paris, que se refere a um aumento de temperatura a longo prazo ao longo de décadas, e não em meses ou anos individuais”, afirmou a ONU. status do site.

No entanto, Alex Ruane, codiretor do grupo de impactos climáticos do Instituto Goddard de Estudos Espaciais da NASA, observou que, em geral, os anos tornaram-se mais quentes, e não mais frios.

“Continuamos a ter períodos de 10 anos muito mais quentes do que os períodos anteriores de 10 anos. Portanto, não vemos muito espaço para a temperatura cair novamente, a menos que as políticas mudem”, disse Ruane, que também é cientista pesquisador na Universidade de Columbia e trabalhou no último relatório climático das Nações Unidas.

“Nesse sentido, ultrapassar este limiar sugere que vamos viver durante algum tempo num ambiente com temperaturas acima de 1,5 graus”, acrescentou.

Os 10 anos mais quentes do planeta desde que os registros começaram em 1850 ocorreram todos na última década, de acordo com Dados dos EUA.

O marco sombrio do ano passado ocorre no momento em que os incêndios florestais que assolam a Califórnia destacam os perigos do aquecimento. As alterações climáticas tornaram o oeste dos Estados Unidos mais susceptível a incêndios florestais devastadores porque, quando as temperaturas são mais elevadas, o ar exige mais humidade e seca a vegetação. Essa vegetação seca pode ser combustível que agrava um incêndio.

Uma das razões pelas quais os cientistas estão a exortar a comunidade global a tentar limitar o aquecimento é evitar ultrapassar “pontos de ruptura” – danos ambientais extremos causados ​​pelas alterações climáticas que são difíceis de reverter.

Isto inclui o potencial de derretimento do manto de gelo da Groenlândia, de redução significativa da floresta amazônica e de colapso das correntes do Oceano Atlântico que ajudam a regular a temperatura global.

Exceder 1,5 graus numa base mais sustentada aproximaria o mundo de alguns destes pontos. um estudo estimoupor exemplo, que a camada de gelo da Gronelândia poderá derreter abruptamente quando o aquecimento atingir entre 1,7 e 2,3 graus Celsius (3,1 e 4,1 graus Fahrenheit).

“Alguns destes pontos de viragem globais são áreas de investigação grandes e activas, mas não estão magicamente ou directamente ligadas apenas a esse 1,5”, disse Ruane.

“Quanto mais quente o mundo fica, mais perto chegamos desse tipo de ponto de inflexão”, acrescentou.

Mas, dizem os cientistas, cada incremento adicional de aquecimento também é importante.

“Este é apenas mais um passo no caminho onde, você sabe, 1,5 é pior que 1,49, mas 1,51 também é pior que 1,5”, disse Ruane.

Gisela Winckler, professora de clima da Universidade de Columbia, acrescentou que cada aumento de temperatura significa danos adicionais às pessoas e ao planeta.

“Isso significa toda uma lista de impactos que estamos vendo”, disse Winckler, acrescentando que isso inclui “o aumento de eventos climáticos extremos, seja seca, por um lado, mas também eventos extremos de precipitação… aumentando o vapor de água”. .” na atmosfera como resultado do aquecimento global.”

Fonte