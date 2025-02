Os democratas acusados ​​de corrupção procuram clemência de Trump

Os democratas acusados ​​de corrupção buscam o alívio do presidente Trump enquanto entregavam dezenas de perdão e libera acusações contra seus aliados políticos no meio de sua cruzada contra o sistema de justiça que o tornou um criminoso condenado.

Trump retratou o legal reprimido quando o desenrolar de uma era de processos políticos liderados pelo Departamento de Justiça do Ex -Presidente Biden (DOJ), que Trump agrediu como armado contra ele enquanto era manchado por seus próprios problemas legais.

Agora, alguns democratas emaranhados em sua própria rede de problemas legais podem estar procurando por Trump para obter um alívio legal.

O principal pode ser Bob Menéndez, que serviu 18 anos como um poderoso senador democrata do estado azul de Nova Jersey.

“O presidente Trump estava certo”, disse Menéndez na quarta -feira, depois de ter sido condenado a 11 anos de prisão por aceitar subornos luxuosos em troca de sua influência política. “Esse processo é político e corrompido para o centro. Espero que o Presidente Trump limpe o cess e restaure a integridade do sistema.

Menéndez, que foi declarado culpado pelas 16 posições que enfrentou, incluindo suborno e agir como agente estrangeiro egípcio, é talvez o primeiro democrata a alinhar publicamente tão claramente com a percepção de Trump sobre o processo criminal dos Estados Unidos.

Ambos os políticos foram julgados em Manhattan no ano passado, seus casos históricos desenvolvidos em tribunal a quase a uma quadra de distância. A condenação de Trump marcou o primeiro de qualquer ex -presidente, e Menéndez se tornou o primeiro funcionário público condenado por atuar como agente estrangeiro enquanto ele estava no cargo enquanto ele era o principal democrata no Comitê de Relações Exteriores do Senado.

O democrata de Nova Jersey ridicularizado O Distrito Sul de Nova York, onde foi julgado, como o “oeste do Wild of Political Ragings” e disse que foi vítima de uma “caça às bruxas políticas”. Embora Trump tenha sido processado no tribunal estadual, os comentários de Menéndez sugeriram que suas experiências eram semelhantes.

O ex -senador se recusou a responder a perguntas de jornalistas sobre se ele está procurando o perdão de Trump, e o presidente não comentou se a clemência poderia estar nas cartas. A colina solicitou comentários do seu advogado.

Enquanto isso, o prefeito da cidade de Nova York, Eric Adams (D), terminou com Trump nos últimos meses, quando seu julgamento por suborno para abril está se aproximando.

Ele conheceu Trump dias antes do presidente sinuar e levantar as sobrancelhas depois de fazer uma mudança de última hora no seu tempo para participar da inauguração de Trump no início deste mês.

Adams não disse diretamente que está procurando um perdão, mas que postula que o prefeito da maior cidade do país deve ter um bom relacionamento com o presidente, independentemente de seu partido político.

No entanto, Trump empatia publicamente com Adams. Em dezembro, ele disse que “eu procuraria” o prefeito.

“Acho que foi tratado de maneira injusta”, disse Trump.

O New York Times tem De relatado Que os principais funcionários do Departamento de Justiça mantiveram discussões com os promotores federais de Manhattan e com a equipe de defesa de Adams sobre a possibilidade de retirar completamente as acusações de corrupção.

Em Chicago, o ex -conselheiro democrata Ed Burke também se voltou para Trump em busca de alívio.

Os promotores disseram que o principal político local e o mais antigo conselheiro da cidade, que foi condenado por extorsão e suborno, usaram sua influência para obter negócios de direito privado de desenvolvedores.

Burke Uma vez se gabou O fato de ele ter ajudado Trump e seus investidores a economizar milhões em impostos sobre a propriedade em seu luxuoso hotel no centro. Mas antes de seu julgamento, ele Com sucesso convencido Um juiz que qualquer menção ao presidente poderia fazer os membros do júri contra ele e isso não deve ser permitido.

Em última análise, isso não lhe salvou um veredicto de culpa, e os registros on -line do advogado do Escritório do Perdão agora mostram que ele agora pediu a Trump uma troca de sua sentença de dois anos. O aplicativo está pendente.

Não seria a primeira vez que Trump dá clemência a um democrata, se ele decidir fazê -lo.

Em 2020, Trump ligou o ex -governador de Illinois Rod Blagojevich (D), que foi condenado por uma variedade de posições de corrupção, incluindo a tentativa de extorsão de um hospital infantil por contribuições de campanha e tentar vender o assento do ex -presidente Obama após o que foi escolhido para a Casa Branca em 2008.

Blagojevich foi condenado a 14 anos de prisão, o que Trump disse na época era uma “sentença tremendamente poderosa e ridícula”. O ex -governador mais tarde Ele se descreveu como um “Trump-Conrat”.

Os aparentes pedidos dos democratas ocorrem, já que Trump já concede clemência ou abandona as acusações de aliados cujos casos consideraram politicamente motivado.

Em um de seus primeiros atos como presidente, ele perdoou quase todo dia 6 de janeiro acusado de participar do ataque do Capitólio 2021. Aqueles que não perdoaram, 14 líderes orgulhosos de crianças e guardiões do juramento, comutou suas sentenças ao tempo.

Trump também concedeu um perdão completo a Ross Ulbricht, fundador do escandaloso mercado on -line da Silk Road, em conformidade com uma promessa de campanha aos eleitores libertários.

E nesta semana, seu Departamento de Justiça fechou um ex -legislador republicano e um apelo do ex -advogado especial Jack Smith, que procura reviver as acusações contra os dois agenistas anteriores de Trump em seu caso de documentos classificados.

“Estou muito orgulhoso de nosso Departamento de Justiça”, disse Trump sobre a verdade social depois de descartar acusações contra o legislador do Partido Republicano: “algo que eu não poderia dizer por muitos anos!”

